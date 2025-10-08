Infekterat sommarstugebråk lyfter till ny nivå – vill ha hjälp av fogden

På ett par ställen går elstängslet tvärs över vägen, men där är stängslet öppningsbart så att stugägarna ska kunna komma fram till sina fastigheter. Foto: Micael Rundberg

Flera ytor som fritidshusägarna tidigare nyttjade till bland annat parkeringar är nu igensatta. Foto: Micael Rundberg

Elstängsel för fritidshus och betande tjurar har dragit igång ett infekterat bråk mellan två markägare och sex fritidshusägare i Vimmerby kommun. Tjuren på bilden är inte någon av de som omskrivs i texten, utan det är en genrebild. Foto: Micael Rundberg/Mostphotos

Ett antal fritidshusägare i kommunen går samman och begär hjälp av Kronofogden i en schism med de markägare som tidigare har polisanmält dem. Enligt fastighetsägarna ska markägarna ha stängt av den enda vägen som går till deras fastigheter med elstängsel, stora stenar och frigående tjurar. – Det är ren lögn. De har full tillgång vägen för att ta sig till och från sina stugor, säger en av markägarna.

En infekterad schism mellan å ena sidan två markägare i Vimmerby kommun och å andra sidan ett antal personer som äger fritidsfastigheter på deras mark har blossat upp.

Det hela tog fart i somras då markägarna polisanmälde fritidshusägarna för att ha röjt buskar och träd på deras mark.

– Vi tog dem på bar gärning när de var i full färd med det – och detta helt utan vår tillåtelse. Vi har problem med att fritidsbostadsägarna tror att de äger marken utanför deras fastighets gräns. De tror att de får nyttja marken och avverka utan att ha en dialog med oss markägare. Det är en brottslig handling och är polisanmält som skadegörelse, berättar en av markägarna för vår tidning.

– Vi gjorde en liknelse för att få dom att förstå. De äger en tomtplätt på 800 kvadratmeter, och vi frågade om vi fick såga ner på deras tomt. Då blev svaret nej. Vi äger 63 hektar men det innebär inte att de får göra vad de vill utanför sina staket, utan de måste kommunicera med oss som äger marken.

Polisanmälde VEMAB

Det stannade dock inte där. Enligt markägarna har fritidshusägarna utan tillåtelse haft sina soptunnor stående på deras mark och även använt ytor för bland annat parkeringsplatser till sina bilar och ställt studsmattor på.

– De tror att de äger marken och får göra vad de vill, men fritidsbostadsägarna äger bara den plätt som huset står på. Vi skickade ut arrendekontrakt för vår jordbruksmark där de parkerar sina bilar, men intresse fanns inte utan de kom tillbaka blanka. Parkering för fritidsbostadsägarna finns att tillgå precis utanför deras staket på en grannes jordbruksmark som de arrenderar precis bakom deras hus, säger markägaren.

Soptunnorna blev i september föremål för en polisanmälan från Vimmerby Energi & Miljö sedan de flyttats av markägarna.

– Man kan ju inte flytta dem hur man vill, för då vet inte sopbilen var man ska hämta dem, sa kommunpolis Håkan Karlsson till vår tidning i samband med att den anmälan kom in.

Några dagar senare polisanmäldes sedan VEMAB av markägarna för att ha placerat sopkärl på privat mark utan tillåtelse.

– Vi har även försökt nå en uppgörelse med VEMAB under många år, men de visar inget intresse utan tycker tydligen att de kan utnyttja vår mark, säger markägaren.

Begär hjälp av Kronofogden

Nu har schismen mellan markägarna och ägarna av fritidsbostäderna lyft till en ny nivå. Sex fastighetsägare gör gemensam sak och ber i varsin ansökan Kronofogden om hjälp med särskild handräckning.

Enligt fastighetsägarna har markägaren blockerat den enda vägen som går till de aktuella fritidsbostäderna. Ett elstängsel menar de har satts upp, stora stenar placerats vid infarten samt att tjurar ska ha släppts ut på vägen. Att de har rätt att nyttja den vägen regleras i ett officialservitut, menar fastighetsägarna.

”Dessa hinder innebär att vägen som omfattas av servitutet inte kan användas på ett normalt, tryggt och säkert sätt, vilket strider mot servitutets ändamål och utgör en otillåten besittningsrubbning”, står att läsa i brevet till Kronofogden.

I sin ansökan vill fritidshusägarna att myndigheten förpliktigar markägaren att betala 20 000 kronor i vite för varje påbörjad vecka som hindren som blockerar vägen är kvar.

”Ren lögn”

– Att vi skulle ha stängt av vägen till deras fastigheter är ren lögn. Det ligger absolut inga stenar i vägen eller något elstängsel som hindrar dem från att åka på den. De har full tillgång till vägen för att ta sig till och från sina stugor – helt enligt det servitut som finns. För att de ska kunna ta sig till sina parkeringsytor och stugor har vi satt hakar på elstängslet, så där är det bara att haka av och på stängslet när man ska passera, säger markägaren.

Fritidshusen ligger en bit in på grusvägen, som inleds med en färist och därmed fungerar som betesmark. Vad markägaren har gjort är att hägnat in detta för bete, vilket medför att stugorna hamnar bakom elstängslet och med vägen på andra sidan stängslet. Under sommaren har tolv tjurar betat på den jordbruksmark där grusvägen slingrar sig fram.

– Eftersom vi ska utöka djurantalet behöver vi vår jordbruksmark till bete. Svårare än så är det inte. Vi kan inte heller acceptera att de tar vår mark i besittning utan att fråga, utan då blir det så här. Det har inte skett någon som helst kommunikation med oss.

Markägarna har nu författat ett bestridande och skickat in till Kronofogdemyndigheten.

”Hela grejen är absurd”

Vår tidning har pratat med en av de fastighetsägare som nu tar hjälp av Kronofogden, och som agerar röst åt hela gruppen.

– Hela den här grejen är absurd. Markägarna kan omöjligt hävda att den situation som nu har vuxit fram är i närheten av att vara normal – detta är väldigt obehagligt och olustigt. De kan inte mena att de på något som helst sätt agerar rationellt. Man frågar sig hur det här ska sluta, men just nu ser man inget slut, säger personen.

– Bortsett från de rena risker som finns för barn och hundar med elstängsel intill trädgårdarna och tjurar som betar precis utanför, så finns det personer som är genuint livrädda för att stöta ihop med de här stora djuren. Att tvingas parkera sin bil mitt i en tjurhage, kliva ur bilen, haka av ett elstängsel, köra förbi och sedan gå och häkta på det igen, är helt vansinnigt.

Men ni har väl erbjudits arrendeavtal för den mark som ni tidigare har utnyttjat?

– Självklart kan vi betala en summa för att kunna parkera på en lite gräsplätt, men den summan ska vara skälig. Det förslag till arrendeavtal som vi fick av markägarna var rent löjligt. Det här har blivit till en mardröm – ena dagen vill man bara ge upp, medan man nästa dag är full av kampvilja. Klart är dock att vi aldrig kommer kopiera deras beteende och sänka oss till den nivån.