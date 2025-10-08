JUST NU: Bröder från Gamleby vinner WWF-priset ”Årets Östersjöbonde”

Bröderna Mathias, Henrik och Gabriel Jonsson på Ogestad egendom och Hyllela gård i Västerviks kommun får utmärkelsen Årets Östersjöbonde 2025 av WWF. De får det för sitt mångåriga och stora engagemang för att förbättra vattenmiljön i sitt närområde.

– Genom att dela ut utmärkelsen Årets Östersjöbonde kan vi lyfta de goda exemplen och årets pris visar att ett stort lantbruksföretag kan göra en stor skillnad för vattenmiljön, särskilt när de går samman och samarbetar med andra aktörer och vågar testa nya metoder, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Övergödningen är ett av de största hoten mot Östersjön och WWF delar regelbundet ut ett pris på 10 000 kr till en lantbrukare i Sverige som gjort viktiga insatser mot övergödningen. Genom att lyfta fram goda exempel vill WWF inspirera lantbrukare och beslutsfattare i hela regionen att göra ännu mer för vårt hårt trängda innanhav.

Väldigt hedrade

– Vi är väldigt hedrade över det här priset. Vi vill bidra med det vi kan i miljöarbetet och det har vi gjort bland annat genom de tio våtmarkerna vi anlagt och vi pumpar upp övergött bottenvatten från Dynestadviken och sprider det på åkermark, säger Mathias Jonsson, en av de tre bröderna som nu vinner 10 000 kronor.

Bröderna driver såväl Ogestad egendom som Hyllela gård, som tillsammans är en av Sveriges största mjölkgårdar med stor påverkan. Ett stort antal åtgärder för att minimera näringsläckaget har genomförts. Förutom våtmarkerna hålls nästan all åkermark grön året runt. Biokolfilterdiken, tvåstegsdiken, skyddszoner och strukturkalkning är andra exempel på hur bröderna Jonsson strävar efter att göra produktionen mer hållbar. De gör även viktiga insatser för den biologiska mångfalden genom att restaurera och sköta stora arealer naturbetesmark.

Kan vinna 100 000 kronor

– Årets vinnare samverkar med Gamlebygymnasiet och man bidrar till att utbilda nästa generation av lantbruksföretagare. Vi hoppas att bröderna Jonsson kommer inspirera både studenterna och lantbrukskollegor att arbeta för hållbart och Östersjövänligt jordbruk, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

Bland de nationella vinnarna koras också en internationell pristagare, Baltic Sea Farmer of the Year, som belönas med 100 000 kronor. Den vinnaren kommer att presenteras den 13 november på lantbruksmässan Agritechnica i Hannover, Tyskland.