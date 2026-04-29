Flera räddningstjänster varnar – så ska man tänka vid valborgsmässoeldar

Räddningstjänsten varnar nu för eldar i samband med valborgshelgen. Foto: Stefan Härnström

Det ska bli torrt under valborgshelgen. Nu går flera räddningstjänster ut med en gemensam uppmaning inför valborgshelgen. Bland annat alla tre i norra länet.

Flera räddningstjänster samverkar nu för att uppmärksamma allmänheten på den förhöjda brandrisken. Bland annat de tre räddningstjänsterna i Vimmerby, Hultsfred och Västervik.

Inom hela räddningstjänstområdet, som dessa tre kommuner ingår i, har man gått ut med varningen inför valborgshelgen.

Den torra marken gör att elda lätt kan sprida sig både från större valborgsbrasor och mindre eldar. Risken för gräs- och skogsbränder har ökat.

– Just nu är det väldigt torrt i marken, och då räcker det med en gnista för att en brand ska få fäste. Den som eldar behöver vara noggrann i sina förberedelser, säger Samuel Nyström, räddningschef Jönköpings kommun, i ett pressmeddelande.

Så ska man tänka inför valborg

inför valborgsmässoeldar är det särskilt viktigt att planera eldningen noggrant. Arrangören ansvarar för att det sker på ett säkert sätt med rätt förutsättningar och rätt utrustning på plats.

Vid valborgsmässoeldar bör bränslehögen hållas liten, maximalt fem meter i diameter och två meter hög.

"Ved är att föredra eftersom det ger mindre gnistbildning medan ris, kvistar och annat finfördelat material ökar risken för gnistspridning. Marken runt eldningsplatsen behöver förberedas genom att blötas ner och rensas från torrt gräs. Elden ska placeras med goda säkerhetsavstånd – minst 40 meter till byggnader, skog och annat brännbart material", skriver man.

– Det viktigaste är att göra en bedömning på plats. Är det torrt, blåsigt eller svårt att ha kontroll över elden, då ska man avstå. Det gäller både större valborgseldar och när man eldar i naturen, säger Samuel Nyström.

Annons:

Viktiga råd

Vid kraftig eller byig vind ska eldning över huvud taget inte genomföras. Om vinden tilltar ska eldningen avbrytas direkt. Det är också viktigt att ha släckutrustning nära till hands, som vatten, brandsläckare eller enkla redskap.

Elden ska alltid hållas under uppsikt och får inte lämnas utan tillsyn. Efter avslutad eldning ska man stanna kvar tills elden är helt släckt och kontrollera att ingen glöd finns kvar.

Helt enkelt är det så att om eldning inte kan genomföras på ett säkert sätt ska den inte genomföras.