Gått från tio till fyra anställda: "Kommer nog vara själv i företaget"

I somras berättade vår tidning att ett Vimmerbyföretaget med tio anställda riskerade nedläggning till årsskiftet. Detta då man uteslutits från att kunna lämna anbud i en ny trafikupphandling. När beslutet om den linjelagda busstrafiken kom lämnades man helt utanför. – Vi får se vad Kammarrätten tycker, säger Krister Bergqvist, som bland annat driver Emma Davidsson Taxi AB.

Under tisdagen meddelade KLT att åtta företag tilldelats uppdrag att köra linjelagd busstrafik i länet mellan 2027 och 2037. Totalt är värdet på 6,5 miljarder kronor och avtalen omfattar all linjelagd busstrafik och skolskjuts samt en liten andel särskilda persontransporter.

Bland annat är Vimmerbyföretaget Nilsbuss AB ett av de åtta företagen medan Vimmerby Taxi lämnas utanför. Just nu finns en pågående överprövning hos Kammarrätten, där beslut ännu inte har fattats. Dessutom finns en avtalsspärr på tio dagar.

Därmed kan avtalen inte signeras ännu.

– Vi får se vad överklagan ger och om Kammarrätten tycker att det är fel. Man kanske får göra om hela upphandlingen, vi får se. Vi hade lämnat anbud på det här och vi hade ett paket i Vimmerby och ett i Västervik, säger Krister Bergqvist, som är ordförande för Vimmerby Taxi.

Men ingenting hamnade hos Vimmerby Taxi.

– Men det är överklagat och vi får invänta Kammarrätten.

"Kommer nog också få sluta"

I somras kunde vår tidning berätta att Krister Bergqvists företag kunde komma att behöva läggas ned vid årsskiftet. Han är ordförande i Vimmerby Taxi och en av tre delägare. Själv driver han bland annat Emma Davidsson Taxi AB och en enskild firma.

– När jag började gick alla skolor, all färdtjänst och närtrafiken genom oss. Så såg det ut när jag började för 20 år sedan och jag hade hoppats på att få något.

Krister Bergqvist har haft tio fastanställda i sina bolag. Sedan i somras har sex fått slut och det är fyra kvar.

– Vi är nere på fyra, men de fyra kommer nog också få sluta tyvärr och så är jag själv i mitt företaget. Några stycken kanske kan köra åt det andra bolaget i Vimmerby Taxi och några har anställts av Nilsbuss.

Är det risk att ni får lägga ned helt och hållet?

– Just nu ser vi inte det, men det får framtiden utvisa. Vi har skolorna i drygt ett och ett halvt år till. Kommer det gå runt fortsätter vi, men det får framtiden utvisa.

"Försöker hålla igång det"

Den upphandling som träder i kraft den 1 januari gör också att möjligheterna att köra privat taxi upphör.

– Då försvinner alla taxibilar för Vimmerby Taxi. Vi försöker hålla igång det vi har nu och behålla de kunderna vi har, men jag har som sagt fått säga upp alla utom fyra. Jag kommer väl behålla två bilar själv för att köra och sedan fyra bussregistrerade vi använder till skolan, som Vimmerby Taxi har kontrakt på en tid till. Vi kommer försöka hålla igång.

HÄR kan du läsa mer om de vinnande företagen i upphandlingen kring den linjelagda trafiken.