Paret gjorde succé med sina pizzor – nu är de tillbaka med nya satsningar

Susanne och Hans Pommerenke är tillbaka i Vimmerbytrakten efter att ha bott i Tyskland i några år. Tillsammans med döttrarna med familjer planerar de att starta verksamhet på gården där de nu bor. Foto: Kim Pommerenke

Efter flera år i Tyskland är Susanne och Hans Pommerenke tillbaka i Vimmerbytrakten. När de tidigare bodde här drev de ett populärt café i Ingebo Hagar, och när de nu är tillbaka planerar de för flera olika sorters verksamheter i Brånhult. Framför allt ser Susanne fram emot att få dela med sig av sina kunskaper om örter och medicinalväxter.

Många Vimmerbybor minns de goda stenugnsbakade pizzor som bakades i gårdscaféet i Ingebo Hagar för ett antal år sedan. Det var då familjen Pommerenke, Susanne och Hans med döttrar, som drev caféet. Efter några intensiva år beslutade de sig för att avsluta satsningen och flytta tillbaka till hemlandet Tyskland.

– Det var jätteroliga år i Ingebo, men vi jobbade för hårt och brände ut oss, både Hans och jag, berättar Susanne.

Efter att ha drivit ekologisk restaurang i Tyskland tillsammans med en av döttrarna och hennes man är paret nu tillbaka i Vimmerbytrakten. Den gård som paret hyrt och bott på i Tyskland såldes nyligen, och de började fundera över vart de skulle ta vägen. Eftersom två av döttrarna rotat sig i Sverige och bor i Vimmerbytrakterna med sina familjer blev det naturligt att söka sig tillbaka hit.

– Vi tittade egentligen på västkusten och lite andra ställen, men när vår dotter Nina gifte sig förra sommaren var vi här, och jag var och hämtade hennes barn på Blåbärsbarnens förskola i Brånhult en dag. Jag kände ”åh vad fint”, och så plötsligt hade vi glömt att vi ville någon annanstans, skrattar Susanne.

Planerar för flera verksamheter på gården

Det visade sig att Renate Endres som driver Blårbärsbarnen önskade sälja sin gård, men fortsätta med verksamheten. Sedan i somras arrenderar familjen Pommerenke gården, och planen är att köpa den av Endres i början av nästa år. Tanken är att både Susanne och Hans och döttrarna Nina och Kim ska bo med sina familjer på gården och driva verksamhet tillsammans.

– Vi har testat lite småskaligt i sommar med loppis och café. Vi har haft lite kurser också och det har gått ganska okej. Nu har vi testat på det lite och tänker att vi ska göra det på riktigt till nästa säsong, berättar Susanne.

Ett ekologiskt café, gårdsbutik med hantverk och överskott från familjens odlingar, och så kurser och seminarier om örter och medicinalväxter är idéer som familjen vill göra verklighet av.

– Allt kommer vara i mindre omfattning än tidigare. Vi kommer inte ha öppet varje dag. Hans vill börja baka pizza igen också, men då blir det bara förbokningar. På så sätt kan vi bestämma hur många vi kan ta emot och får mer kontroll över det.

Vill sprida kunskap om örter

Trädgård och odling har alltid varit ett stort intresse för Susanne. För ett antal år sedan fick hon upp ögonen för örter och medicinalväxter och hur mycket vilda växter det finns som går att plocka och använda. I Tyskland höll hon i olika kurser i ämnet, och det vill hon göra även här. Hon kommer även att anordna örtvandringar i både trädgård och skog.

– Jag har alltid varit en trädgårdsmänniska, men att gå över gränsen från trädgården till naturen, den delen lärde jag mig i Tyskland. Man måste inte ha en egen trädgård för att äta saker som är bra för kroppen. I Sverige som har allemansrätten är allt gratis, man måste bara veta vad man kan plocka och hur. Jag känner att det är viktigt för vår hälsa, och vill dela med mig och sprida kunskapen!