Så ska regionen säkra personalkompetensen i välfärden

Välfärden står inför stora kompetensutmaningar. Regionstyrelsen godkänner nu en revidering av sin strategi för en god kompetensförsörjning i Region Kalmar län.

Enligt Statistiska centralbyrån tillkommer 253 000 personer i arbetsför ålder fram till 2031. Med samma ökning av personaltätheten betyder det att 80 procent av dem skulle behöva arbeta i välfärden.

Därför behöver nyanställningar kompletteras med andra åtgärder inom regionen, skriver man. För att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt bidra till ett långt hållbart arbetsliv behöver man hitta nya lösningar.

Nu har regionstyrelsen godkänt en revidering av strategin för en god kompetensförsörjningen i regionen. Framöver ska man rekrytera och attrahera bredare. Nyrektyering behöver kompletteras med andra åtgärder, vilket förstärks i strategin genom att arbete ska ske för att attrahera och i tidigt skede skapa intresse hos unga för välfärdens yrken och knyta rätt kompetens till regionen.

Fler ska arbeta mer och längre

Man ska också prioritera arbetsmiljöarbetet.

"Sunt arbetslivs åtta friskfaktorer som är identifierad i forskning har lyfts fram som ett proaktivt verktyg för att möjliggöra minskad sjukfrånvaro och påverka arbetsmiljön positivt och därmed attraktiviteten för regionen som arbetsgivare", skriver regionen.

Möjligheterna för fler att arbeta mer och längre ska stärkas och arbetstiden ska värnas.

"Förstärkning i strategin har också gjorts kopplat till arbetstiden som en viktig resurs. Hur resurstiden förläggs påverkar både medarbetarnas och arbetsmiljö samt verksamhetens resultat", skriver regionen.

Strategin är förstärkt med att lön, villkor och förmåner ska vara synliggjorda för befintliga och framtida medarbetare. Det ska stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen.