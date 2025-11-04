Så många har sökt jobbet som vd för Vimarhem hittills

Vimarhem har inte stressat med rekryteringen av en ny vd. Nu har man påbörjat jakten. Det får gärna bli någon med lokal koppling, låter man meddela i annonsen.

För en dryg månad sedan berättade vår tidning att det kommunala bostadsbolaget Vimarhem avvaktat med att dra igång rekryteringen av en ny, permanent vd.

Det var i slutet av augusti som man valde att sparka den fleråriga vd:n Johan Oléhn. Elisabeth Will blev precis som innan Oléhns tillträde tillförordnad vd.

– Elisabeth började som tillförordnad vd direkt i månadsskiftet augusti-september och hon har börjat bra tycker vi. Vi ser gärna att hon är kvar under en period i den här tillförordnade vd-fasen och det gör att vi inte haft superbråttom att dra igång. Givetvis ska vi göra det och vi har en person mindre på kontoret, sa Magnus Danlid, ordförande för Vimarhem, i början av oktober.

På frågan om varför man avvaktade med rekryteringen var beskedet att Elisabeth Will gjorde det bra i vd-rollen och att styrelsen jobbat med att lösa aktuella frågor.

– Vi har inte prioriterat rekryteringen ännu. Elisabeth har bra arbetskapacitet och tar ansvar och jobbar med väsentliga saker. I styrelsen ser vi gärna att Elisabeth söker.

Sköter rekryteringen själva

Redan då pratade Magnus Danlid om att man skulle sätta en ny profil och i den skulle det finnas en tydligare ekonomisk profil, inriktning på mer vardagsfrågor och tydlighet gällande ett konkret ledarskap.

Nu har Vimarhem satt igång rekryteringsfasen. Bolaget låter meddela att man söker en resultfokuserad och affärsmässig vd med förmåga att fatta beslut.

"Vi söker dig som jobbar strukturerat och har förmåga att se alla medarbetare", skriver Vimarhem. Bland kvalifikationerna ställer man exempelvis krav på god kunskap i ekonomisk styrning och minst tre års erfarenhet av att leda en privat eller offentlig verksamhet.

– Vi har formulerat en annons med vad som vi anser vara viktiga egenskaper för en vd hos Vimarhem, säger styrelseordförande Magnus Danlid (C).

Det kommunala bolaget har valt att sköta rekryteringen själva tillsammans kommunens HR-avdelning.

– Ofta tar man in en utomstående konsult från början som styr upp allt, men flera här var med om detta 2019 när vi rekryterade senast och vi kände att vi klarar det själv. Sedan när vi ser antal sökanden längre fram så kanske vi tar in hjälp för att sortera upp och värdera olika kunskaper, men vi ser att kommunens HR-avdelning har den kunskapen också och ska jobba med dem så långt det är möjligt.

Finns det någon ekonomisk aspekt i det också?

– Egentligen inte på det stora hela, men en konsult får man inte för under 150 000 kronor. Visst finns det anledning att hålla i pengarna och vi tyckte det var bra att hålla i processen själva.

Upplagt för Elisabeth Will?

Just en ekonomisk profil är viktigt hos en ny vd, menar Magnus Danlid.

– Men också de praktiska vardagsfrågorna som ska hanteras. Vimarhem är i ett läge där vi har utmaningar på underhållssidan. Vi byggde nytt med Uven och det är vi glada för. Det var en bra satsning och i princip uthyrt hela tiden, men nu är vi i en annan fas. Nu behöver vi en vd som jobbar mer operativt och det har vi försökt formulera i annonsen.

Vimarhem skriver också att man gärna ser att den nya vd:n är bosatt i kommunen eller i närområdet.

Är det upplagt för Elisabeth Will, alltså?

– Nej, det skulle jag inte säga. Det är inte riktat till någon. Det är inte jag som ska ta åt mig äran för den formuleringen, utan den hittade jag i en annons när Karlskrona Hem sökte ny vd. Man behöver inte bo just i kommunen, men det är en fördel om man har en koppling till området och bygden. Det här är ett jobb som man inte kan sköta på distans, så i största mån vill vi ha någon på plats.

Vad innebär närområdet i sammanhanget?

– Det är svårt att säga vad närområdet är i antal mil, men det är något vi får utvärdera utefter kompetens på de sökande. Det är ett plus om man har koppling till närområdet, men hur många mil närområdet är kan jag inte säga.

Men närmare än Växjö?

– Förre vd:n bodde i Växjö, men var ofta på plats. Vi vill gärna att en ny vd jobbar ännu mer på plats än tidigare, men vi kommer ta en dialog med de vi intervjuar. Det finns personer som veckopendlar eller pendlar varje dag, men vi behöver ha en helhetsbild här.

Åtta har sökt jobbet

Rekryteringen har varit igång i en dryg vecka och redan har flera personer sökt jobbet.

– Jag har inte tittat på profilerna, men innan annonsen hade gått ut i lokal media hade vi åtta som sökt. Jag har inte tittat sedan i fredags, men då var det åtta och det borde vara ännu fler nu.

Sista ansökningsdag är satt till den 17 november.

– Efter det kommer vi börja med intervjuer. Först ska vi titta på de sökanden och deras kvalifikationer och där är vi inte ännu.

När hoppas du att ni kan presentera ett namn?

– Det är tidigt att säga nu. Vi vet inte de sökandes profiler, men som det låter nu efter första veckan känns det hoppfullt.