Nu är Will redo att styra Vimarhem: "Gillar att bestämma"

Vissa vill sitta i öppet kontorslandskap, vissa vill sitta i egna rum. "Det blev en kompromiss", säger Magnus Danlid (C).

Strax före jul blev det klart att Elisabeth Will kommer bli ny vd för Vimarhem efter sparkade Johan Oléhn. En envis förkylning har fördröjt hennes kommentarer om jobbet, men nu är hon redo att berätta om uppdraget. – Det ska bli spännande. Jag gillar att bestämma, säger hon om nya uppdraget.

Elisabeth Will, 60, har varit trogen det kommunala bostadsbolaget Vimarhem länge. Efter att ha haft flera positioner på Gullringshus blev hon anställd av kommunen 1989. Bolaget Vimarhem bildades därefter och sedan dess har det varit hennes arbetsplats.

Nu den 1 februari blir hon också vd för det kommunala bolaget.

– Det är roligt. Jag är rätt lugn och känner ingen oro, eftersom jag känner bolaget så pass bra efter så många år. Sedan står vi inför olika problem och utmaningar med ekonomi och att få tag i bra personal. Det fick mycket att ta tag i och mycket handlar om it-frågor. Allting har också blivit dyrare och vi behöver ta ned de kostnaderna och bli mer effektiva. Det är väldigt administrativt nuförtiden med lagar och förordningar om man jämför med förr. Jag har varit i branschen i 40 år och det är mycket mer sådant numera, säger Elisabeth Will.

Att Will, som två gånger varit tillförordnad vd, erbjudits och tackat ja till tjänsten blev känt redan före jul. Men en envis förkylning, som tog hennes röst, har gjort att hennes egna ord om uppdraget har dröjt. Bland annat fick hon hjälp av en AI för att läsa upp sina tankar för personalen när hon presenterades.

Det var mot slutet av sommaren som Vimarhems styrelse släppte bomben att man sparkat Johan Oléhn efter sex år på posten.

– I slutet av augusti kände vi att det var dags att göra något nytt. Vi visste redan då att Elisabeth varit tillförordnad vd när Jan Erixon slutade, men vi valde ändå att söka brett och fick ett 30-tal ansökningar. "Bettan" var en av dem. Ingen annan hade jobbat som vd eller tillförordnad vd och vi bollade det inom styrelsen och kände att det var Elisabeth vi ville ha i ett antal år framåt, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

Elisabeth Will tillträder som vd den 1 februari. Nu uttalar hon sig om nya jobbet.

"Intresserad av människan på ett annat sätt"

Elisabeth Will har tidigare varit fastighetschef och det är en tjänst hon nu lämnar när hon den 1 februari permanent tillträder som vd för bolaget. En annons för tjänsten som fastighetschef har precis kommit ut.

– Jag har också varit fastighetsingenjör och byggnadsingenjör. Jag har haft två arbetsgivare och det är Gullringshus och Vimarhem. Jag har alltid trivts och alltid haft ett stort ansvar. Det har varit ganska fritt, jag har fått sköta mig själv och kunnat utvecklas. Jag tycker aldrig det blir tråkigt. Jag tycker också om att lära mig nya saker, men nu börjar jag bli äldre och kan bli förbaskad på it-frågor. Men jag har en son och svärson som kan hjälpa mig med det, men det är svårt för alla våra äldre. Där måste vi hitta en teknik som är lagom för dem, för det blir bara mer och mer.

Det kommunala bostadsbolaget har 36 anställda och knappt 1 440 lägenheter. Viktigt för henne är nu att sätta nya mål tillsammans med personalen.

– Jag kommer att titta mer på vad jag tycker är viktigt kring mål tillsammans med personalen. Jag kan också lägga egna mål med styrelsen. De talar om vad de vill ha gjort och vägen dit bestämmer vi tillsammans. Jag har tillit till personalen och vill ta tillvara på deras kunskaper.

Vilka är de största skillnaderna mellan dig och Johan Oléhn som ledare?

– Johan och jag hade inga problem med varandra så, men jag är kanske intresserad av människan på ett annat sätt. Jag är jordnära och vill att folk ska få vara med och bestämma. Jag kan också hela rörelsen. Jag har varit med och klippt gräset, jag har skottat snö och jag varit med snickrarna. Johan hade bara varit i stora företag tidigare, men här behöver vi ha förståelse för varandras jobb och hjälpas åt. Vi kan inte ha några externa konsulter. Alla måste hjälpas åt och man måste kunna lita av varje.

Annons:

"Gillar att bestämma"

Att hon är lokalt förankrad tror hon också är en fördel.

– Jag känner mycket folk och det underlättar för mig om jag ska prata med någon. Vi förändrar mycket nu och vi tittar på att alla avdelningar har ekonomiskt ansvar. Det har legat centralt tidigare, men nu ska de få ett eget ekonomiskt ansvar. Vi har en del gamla system, vissa skriver sina månadsrapporter på papper, och nu vill vi få in det i system. Johan kanske var lite mer övergripande, men det är mycket processer han och jag har jobbat med också.

Elisabeth Will ser verkligen fram emot vd-jobbet.

– Det ska bli spännande. Jag gillar att bestämma, men det är ett jättestort ansvar också. Både för personalen och för hyresgästerna.

Elisabeth Will på sitt nya kontor i Vimarhems lokaler.

Vimarhem har relativt nyligen flyttat till sina nya lokaler på Sevedegatan, där Posten höll till för.

– Jag trivs bättre och bättre, säger hon men markerar att den tydliga blåa färgen i mötesrummet vi befinner oss i inte tilltalar henne:

– Den här färgen gör mig lite deprimerad. Jag gillar det gröna rummet bättre. Sedan har vi beiga kontor och det går bra.

Det finns både egna rum för medarbetarna och ett öppet kontorslandskap.

– Johans vision var ett öppet kontorslandskap, men det blev en kompromiss. Vi i styrelsen tyckte att det behövde finnas arbetsplatser och flera har också behov av att sitta i eget rum. Så det blev en halvvariant, där ett par har valt landskapsmiljön, säger Magnus Danlid.

Något man har infört är stormöten för alla medarbetare en gång i månaden.

– Vi byggde en läktare för att kunna ge samma information till alla. Det gör att vi kan träffas allihop och vi jobbar mycket med vi-känslan. Det är svårt när vi har kontor på flera ställen, säger Will.

– Men många uppskattar läget här. Man kan gå in här, titta på vår skärm och se planlösningar och bilder för våra obejkt samt vad det kostar, säger Danlid.

– Tillvalen som är möjliga ska sitta där ute också, exempelvis köksluckor och så vidare. Det ska bli kul och kommer underlätta för folk. Vi gjorde besök i de olika områdena under kvällstid förra året. Det gjorde att man kunde ställa enkla frågor till oss och var positivt, säger Will.

"Läktaren" som gör att man kan ha stormöten med all personal en gång i månaden.

Ett 50-tal lägenheter outhyrda

Elisabeth Will säger att Vimarhem generellt sett har varit väldigt bra hyresgäster.

– Sedan har vi Racke (Jakobsson) som är boendekonsulent och det är helt fantastiskt. Vi står för halva och socialtjänsten för halva. Det gör att vi nästan inte har några vräkningar.

Något hon saknar är hyresgästföreningarna på de mindre orterna.

– När de som varit aktiva går bort så blir det knappt något kvar. Vi hade det i Södra Vi, Storebro och i Gamla Vimarhem för länge sedan. Vi hade en bra dialog med dem och de kunde bjuda in till bingo och sådär. Det är något jag saknar.

I nuläget är ett 50-tal lägenheter outhyrda. Mycket finns på landsbygden och inte minst i Storebro.

– Det är bra att det finns en rörlighet i Vimmerby om man vill byta bostad till något större, mindre eller om man vill flytta hit. Det är viktigt att ha ett antal lediga, så att Vimmerby inte väljs bort på grund av det, säger Magnus Danlid.

Så motiveras lönen

Johan Oléhn hade en lön på 95 000 kronor när han fick gå från jobbet. Elisabeth Will kliver in på 89 000 kronor och kommer inte heller att få någon förmånsbil.

– Vi har tittat på löner runt omkring, vad tidigare vd haft för lön och vad ingångs- och slutlön var med Johan. Sammantaget är det här en rimlig lön. Vi bollar också mycket med Fastigo och då handlar det vad en vd-lön för ett bolag med si och så många lägenheter, omsättning och anställda bör ligga på. 89 000 kronor var inom det.

89 000 kronor i månaden kommer också gälla för hela 2026.

– Nästa ordinarie höjning blir i april 2027. Vi tycker att det här var en lön vi kunde motivera och ställa oss bakom.

Skulle Vimarhems styrelse få för sig att sparka även Elisabeth Will har hon sex månaders uppsägning och utöver det även sex månader i avgångsvederlag.

– Det blev ett nytt riktmärke med Ola Karlsson. Tidigare har vi haft längre för kommundirektör och bolags-vd:ar, men nu har vi anpassat det lite, säger Magnus Danlid.

Peter Lingeteg (V), vice ordförande, och Magnus Danlid (C), ordförande tillsammans med vd Elisabeth Will.