Will får fortsätta som vd – därför dröjer Vimarhem med rekryteringen

Magnus Danlid (C) förklarar varför det dröjer innan Vimarhem påbörjar rekryteringen av en ny vd. Foto: Ossian Mathiasson

Vimarhems vd Johan Oléhn fick sparken i slutet av augusti. Nu är Elisabeth Will tillförordnad vd för det kommunala bostadsbolaget. Det kommer också dröja ett tag innan rekryteringen påbörjas. – Elisabeth har gjort det bra och därför har vi inte haft superbråttom att dra igång, säger ordförande Magnus Danlid (C).

Precis som när Jan Erixon fick lämna vd-jobbet på Vimarhem i slutet av 2010-talet är det Elisabeth Will som är tillförordnad vd. Hon klev in i rollen direkt när Johan Oléhn fick sparken i slutet av augusti.

– Elisabeth började som tillförordnad vd direkt i månadsskiftet augusti-september och hon har börjat bra tycker vi. Vi ser gärna att hon är kvar under en period i den här tillförordnade vd-fasen och det gör att vi inte haft superbråttom att dra igång. Givetvis ska vi göra det och vi har en person mindre på kontoret, säger Magnus Danlid, ordförande för Vimarhem.

Elisabeth Will är också fastighetschef på Vimarhem.

– Dessa arbetsuppgifter har hon delvis kvar och det har också delats upp på övriga. Det är en lösning vi tycker fungerar väl, men som inte kan pågå hur länge som helst förstås.

Ska vara klart – till semestern

När Oléhn entledigades pratade Magnus Danlid om veckor innan rekryteringen skulle påbörjas. Nu, drygt en månad senare, handlar det snarare om ytterligare månader.

– Innan nyår kommer vi dra igång rekryteringen med ordinarie vd har vi sagt.

Det innebär att en ny vd inte kommer finnas på plats förrän sommaren 2026?

– Det kan man säga, för det tar nästan den tiden. Innan semestern måste det senast vara klart. Eller klart ska det vara långt tidigare, men att man tillträder tjänsten i alla fall. Det beror ju förstås på vem som erbjuds tjänsten och vilket arbete man har i dag.

Inte aktuellt erbjuda henne tjänsten redan nu

Elisabeth Will sökte jobbet när Johan Oléhn fick det. Att erbjuda henne den permanenta vd-tjänsten redan nu är inte aktuellt, menar Magnus Danlid.

– Nej, vi tycker det är viktigt att den kommer ut och att alla får chansen att söka den. Sedan får gärna Elisabeth, som alla andra, söka den. Som tillförordnad vd är vi nöjda med henne och hon gör ett bra jobb.

Varför avvaktar ni med rekryteringen?

– Dels upplever vi att Elisabeth gör det bra som tillförordnad vd och sedan har vi – styrelsen och presidiet – jobbat intensivt tillsammans med henne och lagt krutet på att lösa frågor som är aktuella. Vi har inte prioriterat rekryteringen ännu. Elisabeth har bra arbetskapacitet och tar ansvar och jobbar med väsentliga saker. I styrelsen ser vi gärna att Elisabeth söker.

Vill ha ett mer konkret ledarskap

Exakt profil för den nya vd-tjänsten har man inte bestämt ännu.

– Vi ska gemensamt i styrelsen sätta en profil och jag vill inte säga att någon ligger bättre till jämfört med någon annan.

Du har pratat om en tydligare ekonomisk profil?

– Ja, lite mer ekonomi, lite mer vardagsfrågor och mer av ett konkret ledarskap.

Var Johan för mycket visionär?

– I det läget, när Johan kom in, var det vad vi efterfrågade och då handlade det mer om att se det övergripande. Sedan har det gått en period och då såg vi att det behövdes jobba mer med konkreta frågor. Johan var rätt när han anställdes, men inte vad vi behövde nu. Det gjorde att vi beslutade oss för det här skiftet.