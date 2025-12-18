Ingen annan intervjuades – därför får Will jobbet som vd

Elisabeth Will blir ny vd för Vimarhem. I rekryteringsgruppen har bland annat Peter Lingeteg (V) och Magnus Danlid (C) ingått. Foto: Arkivbild

Ingen annan av de som sökte jobbet som vd för Vimarhem blev intervjuad. Rekryteringsgruppen bestämde sig snabbt för den tillförordnade vd:n Elisabeth Will. – Ingen annan kandidat överglänste henne, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

När Jan Erixon försvann efter många år som vd för Vimarhem klev Elisabeth Will in som tillförordnad vd. Hon sökte även jobbet permanent och fanns med i processen när Johan Oléhn tillsattes i maj 2019.

I höstas beslutade Vimarhems styrelse att sparka Oléhn och processen med att hitta en ny vd tog sin början. Samtidigt klev Elisabeth Will på nytt in som tillförordnad vd.

Under torsdagen kom beskedet från Vimarhem att Elisabeth Will nu utsetts till permanent vd för det kommunala bostadsbolaget.

– Det är alltid ett pyssel med en sådan här process, men nu har vi beslutat oss för Elisabeth och det känns bra. Vi sökte vd brett och fick ett antal sökanden som var intressanta, men vi kände att Elisabeth satt på de kvalifikationer vi behöver och då kändes det naturligt att också intervjua henne, vilket vi gjort ett par gånger, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

"Inte varit upplagt för henne"

Ingen av de andra 29 sökanden har fått en intervju.

– Vi bollade fram och tillbaka, men kände att det var tillräckligt att intervjua Elisabeth. Så vi har inte intervjuat någon av de andra som sökte. Det fanns några intressanta absolut, men vi fick de svar som vi tyckte var bra från Elisabeth. Hon svarade på verksamhetsfrågor, företagets utmaningar framåt och här- och nu-frågorna. Hon har bra tankar, funderingar och idéer, säger Danlid.

Jag har varit inne på det tidigare att det låtit som det varit upplagt för henne den här gången. Har det varit så?

– Nej, det har inte varit upplagt för henne. Men vi har sett att Elisabeth har en bra arbetskapacitet och att hon gjort ett mycket bra jobb under sina år på Vimarhem, även som tillförordnad vd. Att vara permanent vd är något annat och därför sökte vi brett. Det var inte alls givet att hon skulle få jobbet, men vi kände att om hon skulle söka så hade vi en stark kandidat. Och ingen annan kandidat överglänste henne. Därför valde vi att erbjuda henne jobbet och hon tackade också ja.

"Billig process"

Att ha sökt brett och utåt har varit viktigt för Vimarhem.

– Det fanns som sagt intressanta namn, men ingen som jobbat som vd eller på bostadsbolag inom allmännyttan tidigare. Det var Elisabeth vi föll för helt enkelt.

Vad har processen kostat?

– Vi har ju inte tagit in någon konsult utifrån. Vi har använt kommunens HR-avdelning och de kommer väl skicka någon faktura, men jag räknar inte med några större belopp. Det är värdefullt att vi haft den här kontakten och annars är det bara annonserna i lokalmedia som kostat en slant. Det har varit en billig process och det kommer inte ens kosta 50 000 kronor.

"Starkt kort där och då också"

Elisabeth Will har varit anställd på Vimarhem i väldigt många år.

– Hon var fastighetsansvarig på kommunen innan det också, men jag tror att det är 34 år.

Will kommer få en lön på 89 000 kronor, vilket är 6 000 kronor lägre än Johan Oléhns sista lön.

Varför får hon lägre lön?

– Vi tycker att det är rimligt. Johan har varit vd i sex år och gick in på en lägre lön för sex år sedan. Det var det vi erbjöd Elisabeth och det accepterade hon.

Den förra vd:n hade också en förmånsbil, vilket Elisabeth Will inte kommer att få.

– Bilavtalet med förre vd:n kostade, men vi har inte förmånsbilar längre. Koncernen har inte det och det är historia.

Kan du ångra att ni inte tog Elisabeth Will redan senaste gången?

– Hon var ett starkt kort där och då också och vi intervjuade henne. Efter Jan Erixons 27 år ansåg vi i styrelsen och var eniga om att vi behövde något utifrån. Johan hade en profil som vi efterfrågade och det var vad vi ville ha då. Det ångrar jag inte, men jag tror att Elisabeth hade gjort ett bra jobb redan då. Det är jag övertygad om. Hon var en de främsta vi hade med då och det gjorde också valet enklare den här gången. Unik Resurs gjorde djupintervjuer den gången och dessa djupintervjuer hade vi kvar nu, så hon har genomgått den officiella processen kan man säga.

Elisabeth Will har tappat rösten efter en förkylning, vilket gör att kommentarer från hennes håll om det nya jobbet dröjer ett tag.