KLART: HON FÅR JOBBET SOM VD – SÅ BLIR LÖNEN

Elisabeth Will blir nu ny vd för Vimarhem. Här tillsammans med Magnus Danlid. Foto: Arkivbild

Nu står det klart. Det blir Elisabeth Will som tar över som vd för det kommunala bostadsbolaget.

I höstas sparkade Vimarhems styrelse Johan Oléhn från posten som vd för bolaget. Därefter har ett arbete pågått med att hitta hans efterträdare.

I den annons som det kommunala bolaget gick ut med tryckte man mycket på lokal förankring och betonade att en ny vd gärna fick vara bosatt i närområdet.

Det tycktes alltså vara upplagt för Elisabeth Will, som i två omgångar varit tillförordnad vd och övrig tid fastighetschef för bostadsbolaget.

Nu har rekryteringsgruppen beslutat sig för att erbjuda Elisabeth Will tjänsten som vd. Beslutet togs redan den 15 december.

"Bäst förutsättningar"

Rekryteringsprocessen har handlagts av rekryteringsgruppen som bestått av styrelseledamöterna Magnus Danlid (C), Peter Lingeteg (V) och Håkan Nyström (M).

– Vi har tittat på de sökande och funnit att Elisabeth har den profil, egenskaper och engagemang som vi efterfrågar. Det finns sökande som har tjänster i ledande befattningar och även jobbar med fastigheter men inte med den profil som vi nu söker, säger de tre i ett pressmeddelande.

Elisabeth Will anses alltså vara bäst lämpad för tjänsten.

– Vi ser att Elisabeth har bäst förutsättningar att snabbt komma in i arbetet som VD och ta sig an de utmaningar som Vimarhem står inför. Med över 1 300 lägenheter så finns det många aktuella frågor att hantera inom fastighetsbeståndet, samt strategiska frågor på lång sikt som behöver prioriteras. Styrelsen ser fram emot att jobba ihop med Elisabeth för att föra Vimarhem framåt, med fokus på våra hyresgäster och på vår viktiga personal som ska känna att Vimarhem är det självklara valet nu och framåt som sin bostad och arbetsplats, säger trion.

Så blir lönen

Elisabeth Will kommer att få en lön på 89 000 kronor och det gäller från den 1 februari 2026. Som tidigare rapporterats kommer hon inte att få någon förmånsbil. Johan Oléhn hade en lön på 95 000 kronor när han fick gå.

Elisabeth Will bedöms just nu vara för förkyld för att kunna lämna några kommentarer om nya jobbet.

"Vi ber att få återkomma med närmare när hon är tillbaka på jobbet. Blir troligen efter jul", skriver man.