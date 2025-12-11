Här är alla som sökt jobbet som ny vd för Vimarhem

30 personer har sökt jobbet som Vimarhems vd. Nu har vi hela listan på vilka som vill ta över det kommunala bostadsbolaget. – Den utsedda rekryteringsgruppen ska ses i slutet av veckan, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

Det var den 25 augusti som bomben slog ned. Vimarhems styrelse valde att entlediga Johan Oléhn från jobbet som vd för det kommunala bostadsbolaget.

Efter sex år på posten fick Oléhn lämna och han fick ett avgångsvederlag på 15 månadslöner. Lönen från Vimarhem, som ligger på 95 000 kronor, kommer trilla in på den sparkade chefens konto varje månad fram till november 2026.

– Vi beslutade, när han anställdes, att det här är ett avgångsvederlag som kommer betalas fullt ut. Får han ett heltidsjobb i morgon så får han den här lönen ändå. Vi tycker inte att han ska ha ett incitament för att inte skaffa sig ett nytt jobb under den här tiden, sa Magnus Danlid (C) tidigare i höstas.

Den 1 december tillträdde Johan Oléhn som ny vd för Årehus med en månadslön på 115 000 kronor och det gör att han nu kommer tjäna 6 000 kronor mer i månaden än statsminstern Ulf Kristersson tills utbetalningarna från Vimarhem upphör.

30 personer sökte jobbet

Samtidigt har Vimarhems jakt på en ny vd påbörjats. Bolaget gick ut med att man sökte en resultatfokuserad och affärsmässig vd med förmåga att fatta beslut. I annonsen skrev det kommunala bostadsbolaget också att man gärna såg att den nya vd:n var bosatt i kommunen eller i närområdet.

– Det är svårt att säga vad närområdet är i antal mil, men det är något vi får utvärdera utefter kompetens på de sökande. Det är ett plus om man har koppling till närområdet, men hur många mil närområdet är kan jag inte säga, uttryckte Danlid tidigt i processen.

I mitten av november stängde ansökningsperioden och totalt 30 personer sökte jobbet som ny vd för Vimarhem.

– Vi tittade igenom dessa ansökningar i rekryteringsgruppen och vi bedömde att hälften hade de behörigheter och krav vi ställt i annonsen, säger ordförande Magnus Danlid.

Rekryteringsgruppen består av just Danlid, vice ordförande Peter Lingeteg (V) och styrelseledamoten Håkan Nyström (M). Gruppen har hjälp av kommunens HR-avdelning.

– Rekryeringsgruppen har utsetts av styrelsen och vi inom gruppen ska ses i slutet av veckan och komma fram till hur vi lägger upp det. Vi har haft en förhoppning om att ta ett beslut före jul, men vi får se om vi känner oss mogna.

"Passar på frågan"

Ungefär hälften av de sökande försvann direkt ur processen.

– Vi har valt att fokusera på den andra hälften som vi inte sorterade bort. Nu har vi rekryteringsgrupp i slutet av veckan och det ska bli intervjuer, men jag kan inte säga mer gällande det nu. Vi får återkomma till det.

Men kommer ni göra intervjuer med tre, fem eller tio?

– Jag passar på den frågan tills rekryteringsgruppen har samlats. Vi har inte suttit ned på ett tag.

Är du nöjd med underlaget?

– Vissa är absolut intressanta och värda att titta vidare på. Det är olika ledarprofiler, men sedan handlar det om vad vi söker och vad som stärker oss framöver. Flera har bra profiler, men om man sedan har just den profilen vi söker kan jag inte riktigt säga ännu. Det är många som har sökt med olika kompetenser och nu är det upp till oss att avgöra. Vi behöver göra en samlad bedömning.

Will kvar i processen

Den tillförordnade vd:n Elisabeth Will, bosatt i Vimmerby, är kvar i processen.

– Hon är med i processen och är en av de sökande. Så mycket kan jag säga.

Hur viktigt kommer det bli att den nya vd:n har en lokal koppling?

– Vi har en hel del sökande längre bortifrån. Det vi skrev i ansökan är inte unikt för oss. Det är en formulering vi knyckt från ett annat bostadsbolag, men vi såg ett värde i att ha en person med bostadsort här eller koppling hit. Vi vill att engagemanget ska bli på orten, men sedan beror det på hur man avgränsar sig. Vi kan inte säga nu om att det handlar om att pendla si eller så långt. Om det är möjligt vill vi att man ska verka i bygden och det är det vi eftersökt.

Nedan ser ni alla som sökt jobbet som vd för Vimarhem.