Efter rånförsöket: Nu kan du få ersättningen för panten via swish

Nu kan Nisse Karlsson (blå skjorta i mitten) och hans kollegor på Vimmerby Hockeys pantstation erbjuda utbetalning av pant via swish. Foto: Micael Rundberg/Mostphotos

Det har efterfrågats en tid, och nu är det i gång. Från och med i måndags kan du få dina pantpengar utbetalade via swish vid Vimmerby hockeys pantstation. – Det handlar både om service till våra kunder och personalens säkerhet, säger föreningens Nisse Karlsson.

Efter det misslyckade rånförsöket mot Vimmerby Hockeys pantstation för ett par år sedan, då två gärningspersoner tog sig in och med hot om våld försökte tvinga till sig kassan, lyftes frågan om swishbetalning i stället för kontantbetalning på allvar.

Det hela visade sig inte vara lika lätt som man hoppades, men efter idogt jobb av föreningen – framför allt har det handlat om juridiska bekymmer som banken inte kunde lösa – så är det nu ordnat. Sedan en vecka tillbaka erbjuder pantstationen sina pantande kunder betalning via swish om man vill.

Säkerhet och service

Nisse Karlsson, som är ansvarig för föreningens pantstation, berättar att detta både är en service till kunderna som pantar och en åtgärd som stärker personalens säkerhet.

– Pantersättningen på glasflaskor har höjts rejält och även på pet-flaskorna är en kraftig höjning på väg. Att vi nu kan erbjuda swishbetalning till personer som pantar hos oss gör att vi kan hålla nere kontanthanteringen och ha en väldigt liten kontantkassa, berättar Nisse.

– Men så klart är det också en viktig service till våra kunder. Nu kan man åka hit och lämna sina pantsäckar, åka hem och så får man en swishbetalning hemma i soffan.

För att lösa alla juridiska knutar måste kunden som vill få ersättningen utbetald via swish fylla i ett formulär med personuppgifter som sedan registreras i föreningens system – men detta gäller bara vid det första swish-tillfället. Därefter är det bara att panta på som vanligt och njuta av plinget i luren.