Genuint småländsk paketresa ska förlänga turistsäsongen i våra trakter

Fredensborg herrgård är en av de aktörer som ingår i den nya paketresa som Carina Eldåker och Carina Engqvist på Cykla i Filmlandskapet Småland har tagit fram. Foto: Pressbild

Med den nya paketresan ”Upptäck vårt Småland” har initiativtagaren Cykla i Filmlandskapet Småland ambitionen att förlänga turistsäsongen i våra trakter. – Vi har velat skapa något som verkligen speglar den värme och det engagemang som präglar vår del av Småland, säger Carina Eldåker.

Tillsammans med ett antal besöksmål och boendeanläggningar har Cykla i Filmlandskapet Småland, med bas i Mariannelund, tagit fram en ny paketresa för grupper och bussbolag.

”Ett färdigt koncept, skräddarsytt för grupper som vill uppleva det bästa av nordöstra Småland”, beskriver man det själv.

Resan tar sin början på det småländska höglandet för att under de kommande dagarna besöka både Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

Många stopp på resan

Förutom boende på två vackert belägna anläggningar, där Fredensborgs herrgård utanför Storebro är den ena, erbjuds deltagarna bland annat guidning och besök på utvalda platser i kommunerna Eksjö, Hultsfred, Nässjö, Vetlanda och Vimmerby.

Självklart får man se filminspelningsplatser som Katthult och Bullerbyn, men också sevärdheter som exempelvis Pelarne kyrka, där Astrid Lindgrens föräldrar en gång gifte sig, och Visans skepp i Storebro.

”Gästerna garanteras självklart både ostkaka och köttbullar, men också personliga besök på Mariannelunds anrika karamellkokeri, prisbelönta mikromejeriet Räven & Osten samt Gamla Mejeriet i Karlstorp”, meddelar arrangören.

Förlänga säsongen

Paketet kommer att erbjudas vår och höst, när naturen är som vackrast och tempot i våra trakter är lite lugnare.

– Genom att kroka arm är målsättningen att förlänga säsongen, skapa fler reseanledningar och genuina upplevelser samt locka fler gäster till i vår del av Småland, säger Carina Engqvist på Cykla i Filmlandskapet Småland i ett pressmedelande.

Enligt arrangören går det goda värdskapet, möten med riktiga smålänningar och landskapets speciella smaker som en röd tråd genom programmet.

– Vi har velat skapa något som verkligen speglar den värme och det engagemang som präglar vår del av Småland. Paketet är sammansatt för den som inte själv vill lägga tid och kraft på att planera – men som vill att gruppen ska få uppleva det bästa av natur, kultur och lokala smaker, berättar hennes kollega Carina Eldåker.