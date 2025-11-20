Vimmerby pastorat svarar på hårda kritiken: ”Det är aldrig rätt tajming”

Mattias Kessén är kyrkogårds- och fastighetsansvarig inom Vimmerby pastorat och bemöter nu den kritik som pastoratet har fått för provtryckning av gravstenar i Locknevi. Foto: Privat

Upprörda Locknevibor menar att det är dålig tajming att provtrycka gravstenar mitt i perioden mellan allhelgonahelgen och jul, provtryckningar som man tycker har fått den annars så smyckade kyrkogården att se ut som ”ett slagfält”. Nu svarar pastoratet på kritiken.

Locknevibor har hört av sig till oss och är arga över att Vimmerby pastorat har utfört provtryckningar av gravstenar nu i tiden mellan allhelgonahelgen och jul, just när många har smyckat sina familjegravar, gjort lite extra fint och satt ut lyktor.

”Det ser ju ut som ett slagfält. Väldigt dålig tajming”, menar en person som har hört av sig till oss.

”Hur kan de göra så här? Inte en chans att alla hinner fixa detta innan jul. Fy så dåligt”, tycker en annan.

”Aldrig rätt tajming”

Mattias Kessén är kyrkogårds- och fastighetsansvarig inom Vimmerby pastorat, och han både förstår och beklagar att det upplevs som jobbigt och helt fel tajmat.

– Det är ett dåligt svar, men det är aldrig rätt tajming för att göra sådana här jobb. Det kommer alltid vara fel för somliga. Om det inte är nu, så är det mors dag, fars dag, pingst, påsk, årsdag eller någon annan dag som känns helt fel. Men tyvärr måste vi sprida ut jobbet med provtryckning under året. Det är väldigt mycket jobb med det, inte minst administrativt, och vi har sex kyrkogårdar inom pastoratet att ta hand om, berättar Kessén.

Arbetet med att provtrycka gravstenarna i pastoratet inleddes i Pelarne och Rumskulla för fem år sedan. Kyrkogården i Locknevi är nu den sista kyrkogården i den första omgången att provtryckas. När man är klar där börjar man om i Pelarne och Rumskulla igen, men då förväntas arbetet inte ta lika lång tid.

Måste följa regelverket

– Det är både för vår egen säkerhet och för besökarnas säkerhet som vi provtrycker gravstenar. Det har tyvärr hänt att gravstenar har vält och skadat personer – även inom vårt pastorat. Det vanligaste är att någon som har gjort fint på graven tar tag i stenen för att resa sig upp och får den över sig, säger Mattias Kessén.

– Det finns också ett regelverk som vi har att förhålla oss till. Där finns det både krav på hur stenarna ska vara förankrade och hur ofta vi ska testa dem. De stenar som nu är nedlagda på kyrkogården i Locknevi kommer att provtryckas igen när de är uppresta, berättar Kessén.

Hur gör jag om jag hittar mina anhörigas sten liggande på marken?

– Innan vi provtrycker får alla gravrättsinnehavare hem ett brev om att jobbet ska utföras. Informationsbrev skickas sedan också till alla gravrättsinnehavare vars stenar inte är säkra och har lagts ner. Där står det bland annat varför stenen har lagts ner samt bifogas en lista på entreprenörer som man kan anlita. Man får självklart göra jobbet själv om man kan förankra stenen så som regelverket kräver. Senast i början av nästa vecka ska alla berörda ha fått det brevet, berättar Mattias Kessén.

På Internet kan man hitta mycket information inom området från Centrala Gravvårdskommitténs (CGK). Man kan också kontakta kyrkogårdsexpeditionen om man har några frågor.