Loppis i lantlig miljö på fredag: ”Kul att göra saker för andra"

Nu på fredag arrangerar familjen Lindelöf en loppis på logen i Ingebo Hagar. Foto: Privat

Familjen Lindelöf bjuder in till loppis i Ingebo Hagar strax utanför Vimmerby på fredag. – Man kommer kunna hitta massor av fina fynd till både barn och vuxna, säger Maria Lindelöf.

Systrarna Lindelöf anordnade en loppis vid ladugårdarna i Ingebo Hagar i höstas och bjuder nu in till en ny loppis på fredag.

– Jag och min lillasyster hade loppis i höstas för att vi har så mycket barnkläder och kläder hemma. Då tänkte vi att vi lika gärna kan dra ihop en loppis till. Först började det med kompisar och sedan tänkte jag att det är lika bra att vi lägger ut det så andra också får chansen att sälja grejer. Det är en sån bra plats och det är fint att få ut människor till djuren och naturen, säger Maria Lindelöf.

Familjen Lindelöf och ytterligare ett stort gäng personer deltar som säljare på loppisen.

– Intresset är stort Folk hyr bord av oss för att ställa ut sina grejer och man får sälja precis vad man vill, säger Maria Lindelöf.

"Kul att göra saker för andra"

Maria Lindelöf hoppas att det kommer många människor som vill komma ut i naturen och fynda grejer.

– Det kommer vara loppis och man har möjlighet att gå vandringsleder. Det kommer finnas en grill om man vill grilla och vi har en lekplats.

Tänker du att det ska bli återkommande med loppis i Ingebo Hagar?

– Vi tar det lite som det kommer. Jag tycker att det är väldigt kul att göra saker för andra personer.