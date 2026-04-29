Smitning från parkeringsskada i två fall i Vimmerby

Polisen har fått in två anmälningar om smitning från parkeringsskada i Vimmerby.

Den första händelsen inträffade vid Ica Supermarket i Vimmerby mellan klockan 15.00 och 17.00 den 15 april. Bilägaren upptäckte skador på bilen i form av en buckla på bagageluckan när man kom ut från butiken. Misstänkt saknas.

Den andra händelsen inträffade vid Vimmerby gymnasium någon gång mellan klockan 06.45 och 14.00 den 23 april. Bilägaren upptäckte skador på passagerarsidan fram på bilen. Det ska vara skador i lacken och i plåten samt fälgen på passagerarsidan. Man beräknar att skadan är cirka en meter lång. Det finns ingen misstänkt för detta.