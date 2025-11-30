LISTA: Så gick det för Ica-handlaren just där du bor

Vimmerby kommun (förra årets siffror inom parentes):
• ICA Kvantum, Vimmerby:
Försäljning: 282,5 miljoner kronor (269,9). Rörelseresultat 12,3 miljoner kronor (10,7). Utdelning 2,8 miljoner kronor (ingen uppgift).
Ica Supermarket, Vimmerby:
Försäljning: 89,9 miljoner (87,7). Rörelseresultat 3,0 miljoner (4,0). Utdelning 2,0 miljoner (1,5).
• Ica Nära, Södra Vi:
Försäljning 16,0 miljoner (15,2). Rörelseresultat 875 000 (718 000). Utdelning Ingen uppgift (200 000).
• Ica Nära, Storebro:
Försäljning 14,2 miljoner (14,2). Rörelseresultat 411 000 (-41 000). Utdelning ingen uppgift (ingen uppgift).
• Ica Nära, Frödinge:
Försäljning 10,5 miljoner (10,4). Rörelseresultat -46 000 (97 000). Utdelning ingen uppgift (ingen uppgift).
Hultsfreds kommun:
• Ica Nära, Hultsfred:
Försäljning 86,8 miljoner (58,1). Rörelseresultat 1,8 miljoner (90 000). Utdelning ingen uppgift (250 000).
• Ica Nära Krysset, Virserum:
Försäljning 51,4 miljoner (48,8). Rörelseresultat 792 000 (1,3 miljoner). Utdelning ingen uppgift (1,2 miljoner).
• Ica Nära, Mörlunda:
Försäljning 32,0 miljoner (31,0). Rörelseresultat 661 000 (918 000). Utdelning ingen uppgift (918 000).
Västerviks kommun:
• Ica Maxi, Västervik:
Försäljning 450,7 miljoner (409,6) Rörelseresultat 23,2 miljoner (21,4) Utdelning 5,0 miljoner (5,2).
• ICA Supermarket, Gamleby:
Försäljning 133,7 miljoner (125,3) Rörelseresultat 4,2 miljoner (3,3) Utdelning ingen uppgift (615 000)
• ICA Nära Kusten, Loftahammar:
Försäljning 26,4 miljoner (30,5). Rörelseresultat 150 000 (-500 000). Utdelning ingen uppgift (ingen uppgift).
Fotnot: Uppgifterna kommer från de senaste årsredovisningarna, i huvudsak verksamhetsåret 2024 och har sammanställts av Aftonbladet.