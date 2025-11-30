LISTA: Så gick det för Ica-handlaren just där du bor

Så gick det för din lokala Ica-butik under 2024. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

Över 1 200 bolag som driver Ica-butik ingår i Aftonbladets årliga kartläggning över Ica-butikernas senaste verksamhetsår. Över två miljarder togs ut i aktieutdelningar över hela landet. Längst ned kan du se hur det gick för din butik.

Nu har Aftonbladet gjort sin årliga granskning över boksluten från de bolag som driver Ica-butiker runt om i landet. Av de drygt 1 200 bolagen som finns gör 985 vinst. 162 går med förlust.

Hela 673 bolag tjänar minst en miljon kronor och 521 delar ut pengar till sina ägare. Totalt uppgår aktieutdelningarna till två miljarder kronor. 54 bolag delar ut över tio miljoner kronor.

Debatten om matpriserna har samtidigt varit het i Sverige. Bojkotter har ägt rumt mot matjättarna Ica, Coop och Axfood. Regeringen har beslutat att sänka matmomsen, för att få ned priserna. Konkurrensverket presenterade också i somras en rapport om att matpriserna steg omotiverat mycket mellan 2021 och 2023.

Förra året, alltså 2024, som siffrorna handlar om var ett lyckat år för handlarna.

– 2024 fick vi en liten vändning tack vare den prissatsning vi gjorde, som gav resultat. Kunderna började i viss utsträckning komma tillbaka till Ica. Vi tog alltså marknadsandelar under 2024, men satsningen innebar också att marginalerna per såld vara blev lägre, säger Göran Blomberg, vd för Ica-handlarnas förbund, som företräder landets Ica-handlare, till Aftonbladet.

Vill betona att marginalerna är låga

Han vill poängtera att vinstmarginalerna i branschen är låga.

– Vi verkar i en väldigt tuff och konkurrensutsatt bransch där marginalerna är väldigt låga. Vinstmarginalen pendlar lite hit och dit. Men det ligger runt 3 procent och har gjort det över tid. Som jämförelse har de största internationella leverantörerna omkring 20 procent i vinstmarginal. Coca-Cola har till exempel 30 procent, och vi har 3 procent. Det är ett perspektiv man behöver ha med sig in i alla diskussioner och debatter om matpriserna.

En del av aktieutdelningarna går till Ica centralt. Pengarna används till ett utjämningssystem, som gör det möjligt för landets alla Ica-butiker att ha varor.

Här nedan kan ni se hur det gick för våra lokala Ica-butiker i norra länet.