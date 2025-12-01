Stadshotellet står modell för årets pepparkakshus – hit går pengarna

Nu ska Fastighetsbyrån sälja ett pepparkakshus igen. Budgivningen är igång och pengarna ska precis som tidigare stanna lokalt.

Julen 2019 valde Fastighetsbyrån lokalt att för första gången testa en välgörenhetsauktion av ett pepparkakshus. Det mottogs väldigt väl och traditionen höll sig fyra raka år innan det blev ett uppehåll 2023.

Mäklarfirman var tillbaka förra året och även i år har det blivit ett pepparkaksbygge.

"Nu ska succéerna från julen 2019, 2020, 2021, 2022 och 2024 upprepas. Välgörenhetsauktion av ett pepparkakshus", skriver Fastighetsbyrån.

I år har byrån valt att hylla vad man själva tycker är en av Vimmerbys allra vackraste byggnader – nämligen Vimmerby Stadshotell.

"I detta fall blev det givetvis Vimmerby Pepparkakshotell. Byggt med amatörmässig ambition och kärlek snarare än professionell precision, det är ju trots allt i ett välgörande syfte", skriver man.

Pepparkakshuset är en fullt ätbar produkt. Budgivningen startade första advent och är öppen till den 15 december. Det vinnande budet och köpeskillingen går oavkortat till välgörande ändamål. Det blir majblommeföreningen i Vimmerby som kommer att få pengarna.

"Majblommeföreningen är en lokal organisation som gör så oerhört mycket gott för våra barn och ungdomar. Inte minst i dessa tider då behovet är större än någonsin. Med stolthet donerar vi detta arbete till förmån för vår framtid – våra barn", skriver Fastighetsbyrån.