Byrån växer med ny mäklare – ”Jag är euforisk”

Niklas Lahti tillsammans med sin arbetsgivare och kontorschef Magnus Boberg, tv. "Jag har sådant driv i det här och känner en stor tacksamhet mot Magnus som trodde på mig", säger Niklas. Foto: Lotta Madestam

Niklas Lahti är ny mäklare på Fastighetsbyrån med kontor i både Vimmerby och Hultsfred. Foto: Lotta Madestam

Niklas Lahti, uppvuxen i Hultsfred och idag bosatt i Vimmerby, har bytt karriär. Efter två års studier är han färdig mäklare, med anställning hos Fastighetsbyrån som växer i och med anställningen.

Mäklaryrket har varit en dröm för tidigare fotbollsprofilen Niklas Lahti, 41 år, i en herrans massa år. Redan när han tog studenten var tanken att han skulle bli mäklare. Han kom till och med in på utbildningen när han bodde i Stockholm, men valde istället att flytta hem.

– Jag har frågat runt om möjligheten att få ha det här upplägget, där man jobbar som mäklarassistent och samtidigt pluggar, men det har inte stämt riktigt för byråerna jag frågat eller från min sida, berättar Niklas Lahti och fortsätter:

– Men så var jag och min sambo på Gränsö för två år sedan i samband med att jag fyllde år. Hon hade precis bytt jobb och sa "att jag tror det kommer hända något för dig yrkesmässigt det här året”. Ett par veckor efter det ringde min nuvarande chef Magnus (Boberg, reds anmärkning) och frågade om jag ville bli mäklare. Det var lite gåshudskänsla. Jag blev inte erbjuden vilket jobb som helst, utan verkligen mitt drömjobb.

Fin uppbackning från familjen

Det behövdes ingen längre betänketid, Niklas Lahti var redo för ett karriärsbyte. Han lämnade jobbet på Engströms Bil i Vimmerby för att plugga. Allting har skett på distans, uppkopplad mot Högskolan Väst i Trollhättan, och parallellt har han jobbat som mäklarassistent sedan i mars.

– Jag är i en tid i livet där jag börjar bli lite äldre, jag har små barn hemma, barn som håller på med aktiviteter och behöver försörjas. Det var tufft bitvis, men gick vägen. Det är helt klart värt det, säger han och visar sin tacksamhet mot sambon Lisa och övriga familjen som backat upp honom.

– Utan hennes stöttningen och uppbackning hade det kanske inte blivit av.

Efter att registreringen godkänts hos Fastighetsmäklarinspektionen kan Niklas Lahti titulera sig mäklare sedan en vecka.

Hur känns det nu när du är i mål och på hemmaplan dessutom?

– Jag är euforisk och har lite svårt att förstå det. Nu får jag verkligen jobba som mäklare. Att jobba administrativt har varit väldigt lärorikt, men det är inte där min styrka är utan det är att träffa folk, den sociala biten. Så jag är tacksam för att jag har jobbat med det jag har innan, med sälj på Engströms, och jag har även en historia som fotbollsspelare. Även om det är många år sedan, så är man ju igenkänd.

Mäklare i Vimmerby och Hultsfred

Niklas Lahti är ursprungligen från Hultsfred, där föräldrarna bor kvar, och de senaste 20 åren har han bott i Vimmerby. Nu ska han jobba som mäklare på just de båda orterna.

– Det är ett stort område vi har att jobba på, det sträcker sig från Mörlunda i söder till Gullringen i norr.

Det är en ganska tuff bransch du ger dig in i, hur ser du på det?

– Jag ser det faktiskt inte så, utan jag ser bara att det blir succé. Jag har sådant driv i det här och känner en stor tacksamhet mot min arbetsgivare Magnus som trodde på mig. Så jag tänker inte att det är tufft, utan ser bara möjligheter.

– Sedan är det så klart tufft att vara ny, men ju mer du syns och ju bättre jobb du gör, desto mer flyter det på. Det är ingen som tänker mäklare och Niklas Lahti idag, utan den enda som kan se till att det blir så är jag själv.

Vad är det bästa med jobbet?

– Det vi var inne på, att träffa människor i olika situationer i livet. Det kan var allt ifrån jätteglada personer till lite jobbigare situationer. Allt har sin charm, och det gäller att kunna ta de situationerna. Det är där jag ser min styrka. Utöver det skulle jag säga friheten, jag styr min egen arbetsdag.

Om vi vänder på det, ser du någon baksida med det?

– Det är väl om det inte skulle gå vägen. Skulle det inte släppa blir det tufft ekonomiskt, eftersom man går på provision. Men som sagt, jag väljer att inte ens titta på det.

Hur vill du summera starten?

– Jag har redan varit ute på några inbokade möten och jag har ett antal till i veckan, så det har börjat flyta på redan. Ju mer du är ute, desto mer syns du.

Har du något drömhus i Vimmerby, som du skulle vilja få in som objekt?

– Jag kanske har ett på G, men det kan jag inte gå ut och säga något om än.