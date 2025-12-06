Hultsfredsbördig föreslås bli vice riksbankschef – ”Onekligen roligt"

Håkan Frisén är "hemma" i Hultsfred några dagar. I en intervju uttalar han sig om LO:s förslag att sätta just honom på uppdraget som vice riksbankschef. Arkivfoto: Lotta Madestam

Tidigare Hultsfredsbon Håkan Frisén föreslås bli ny vice riksbankschef. Ett oväntat utspel om man frågar honom själv. – Det hade varit mer realistiskt för 10-15 år sedan, kommenterar han.

Processen för att hitta Anna Bremans efterträdare Riksbankens direktion pågår för fullt. I dagarna lyfte LO:s chefsekonom Torbjörn Hållö fram Håkan Frisén som en kandidat till att bli vice riksbankschef.

I en intervju med Svenska Dagbladet säger han sig vilja se någon med ”god känsla för svensk ekonomi och som tänker självständigt” – och där sätter han bevisligen likhetstecken med SEB:s tidigare prognoschef, Håkan Frisén som är tidigare Hultsfredsbo och fortfarande har starka kopplingar till orten.

Hur vill du kommentera Torbjörn Hållös förslag?

– Det hade nog varit mer realistiskt för 10-15 år sedan. Jag ser det nog som ett utspel från LO för att visa att man skulle vilja se lite olika typer av rekryteringar, inte bara tar professorer och akademiker. Det är därför LO gör det här, skulle jag säga.

Kom det som en total överraskning för dig?

– En kollega till mig i Industrins ekonomiska råd kom in i direktionen 2014. Då kanske jag var med lite i diskussionen också, och det var väl min chans realistiskt sett.

– Det är klart att det hade varit roligt, tillägger han. Men nu kom det som en överraskning, även om jag jobbat tio år som rådgivare åt Facken inom industrin och deras motpart på arbetsgivarsidan främst Teknikföretagen. Så jag har haft olika funktioner i samspelet mellan Riksbanken och olika delar av samhällslivet. Det är väl det som är anledningen till att jag kommit på tal. Jag är fortfarande med i Handelns ekonomiska råd, även om det arbetet inte är lika starkt kopplat till Riksbanken och avtalsrörelser.

Så du ser Hållös förslag som en ära?

– Ja, det var onekligen roligt. Det är många som hört av sig de senaste, gamla kollegor och andra, som gillar tanken om en breddning av direktionens bakgrund. LO är en ganska viktig spelare i sådana här sammanhang, men han gör ju också en reservation och inser väl att det inte är direkt troligt.

Vad skulle du svara om du fick en konkret fråga idag?

– Ha ha! Det behåller jag nog för mig själv men som sagt, det hade varit mer realistiskt för 10-15 år sedan. Det här är ett heltidsjobb, så det vore slut på pensionärslivet.

Tuffa duster med Riksbanken

Håkan Frisén har annars starka kopplingar till Riksbanken. Men mer från ”motståndarsidan”, om man väljer att se det så. Han har jobbat med, eller man kanske ofta kan säga emot Riksbanken, i olika funktioner ända sedan början av 90-talet. Framför allt under de åren när inflationsmålet infördes 1993-95.

– Då jobbade jag på Finansdepartementet och vi hade ganska tuffa duster då. Då hade Riksbanken och vi olika bild av vart Sverige var på väg och hur den ekonomiska politiken skulle utformas, säger Håkan Frisén som också hade en central roll att analysera Riksbanken under sina år på SEB.

– Det var nästan kärnan i det vi höll på med, så jag har jobbat nära dem, men aldrig hos dem genom åren. Så det skulle vara som att ”byta sida” efter allt gnäll och trätande, säger han och skrattar.