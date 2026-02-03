Svenskt Näringsliv: "Arbetstidsförkortning vore ett dråpslag mot länet"

Under tisdagen kom LO med sitt förslag om att sänka veckoarbetstiden i Sverige. Nu vill man inleda förhandlingar med Svenskt Näringsliv om att korta normalarbetstiden. – Det sista länets företagare och invånare behöver är sänkt välstånd, säger Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

Danmark har sänkt veckoarbetstiden till 37 timmar och Norge till 37,5 timmar. Den senaste sänkningen av veckoarbetstiden i Sverige skedde 1973 och i dag är normen i Sverige 40 timmars arbetsvecka på stora delar av arbetsmarknaden.

Det här vill LO förändra. Under tisdagen presenterade LO att man fått i uppdrag av sin styrelse att begära gemensamma förhandlingar med Svenskt Näringsliv om att förkorta normalarbetstiden.

– Pensionsåldern blir allt högre, svenska kvinnor arbetar mer än i andra länder och rapporterna om stress och bristande arbetsmiljö avlöser varandra. Många arbetare har svårt att orka ett helt arbetsliv. Kortare arbetstid är en efterlängtad frihetsreform, säger LO:s ordförande Johan Lindholm.

LO vill se en generell arbetstidsförkortning med full lönekompensation. Det innebär alltså höjd timlön och bibehållen månadslön.

– Kravet är enkelt: Sveriges arbetare förtjänar kortare veckoarbetstid. Därför ska alla branscher och arbetare omfattas. Vi vet att motståndet från arbetsgivarna är stort, men tillsammans är vi i LO starka. Det är självklart att det går. Danmark och Norge har redan visat det, säger Johan Lindholm.

"Sista länets företagare behöver"

Svenskt Näringsliv jublar inte direkt över förslaget. En generell arbetstidsförkortning skulle göra Sverige fattigare och slå hårt mot Kalmar län. Det menar Svenskt Näringsliv, som gjort nya beräkningar som visar att en generell arbetstidsförkortning från 40 till 35 timmar i veckan, skulle minska välståndet i Kalmar län med nio miljarder kronor per år.

Det skulle enligt Svenskt Näringsliv motsvara 36 517 kronor per invånare och år.

– Sverige och Kalmar län befinner sig i ett allvarligt läge med stora behov på många områden. Det sista länets företagare och invånare behöver är sänkt välstånd. Tvärtom behöver vi stärka vår konkurrenskraft så vi kan bygga Sverige och Kalmar län starkare, säger Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län, i ett pressmeddelande.

Hon ser stora risker med detta.

– Arbetstiden är, precis som lönerna, en fråga för parterna att branschvist förhandla om. Att politiskt tvinga fram sänkt arbetstid med bibehållen lön gör alla i Kalmar län fattigare, säger Ulrica Bennesved.