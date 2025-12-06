06 december 2025
    Christian Holzer, vd på Basebo förlag, är förläggare av Teodor Håkanssons biografi om sin morfar Åke Håkansson, som beskrivits som den överlägset mest rutinerade pressfotografen i Kalmar. Foto: Privat

    Barnbarnet Teodor Håkansson, själv journalist i tredje generation, har skrivit biografin om Åke Håkansson och valt ut bokens bilder ur hans arkiv med hundratusentals fotografier. Foto: Pressbild

Pressfotografens bildskatt har blivit bok – tack vare barnbarnet

NYHETER 06 december 2025 10.00

Astrid Lindgren finns med i boken, med tydlig Vimmerbykoppling. Dag Hammarskjöld likaså, och Olof Palme som badar bastu i Nybro och läser tidning i Kalmar. I morgon släpps Teodor Håkanssons bok, i vilken han presenterar sin morfar Åke Håkanssons spektakulära fotografier och hisnande historier från ett halvt sekel.
– Det har varit en ära att vara förläggare, säger Christian Holzer, vd på Basebo förlag.

Ska Christian Holzer vara ärlig så tvekade han först när förfrågan kom från Teodor Håkansson, Malmö, om han kunde tänka sig att vara förläggare av boken han hade i tanken – en biografi om sin morfar Åke Håkansson som beskrivits som den överlägset mest rutinerade pressfotografen i Kalmar. 

Han fick sitt första jobb som fotograf på Barometern 1950 och kom att dokumentera människor och historiska händelser i Sverige under mer än 50 år. Så Teodor har haft ett arkiv med hundratusentals fotografier att välja ifrån till boken Foto: Åke Håkansson – Pressfoton från samtiden för framtiden.

– Teodor skrev ett mail om sin idé, att föreviga sin morfars bildskatt. Min första tanke var ”vad har jag för koppling till en fotobok, men så började jag titta på materialet och insåg vilken otrolig skatt det var från ett halvt sekel, säger Christian Holzer som valde att säga ja.

Visar material från arbetsprocessen

Idag lördag är det officiellt boksläpp, arrangerat av Kalmar läns museum. Teodor Håkansson kommer att finnas på plats och visa upp material från sin arbetsprocess. Han har också med sig papperskopior, negativ från arkivet och annat spännande som finns kvar från Åkes yrkesliv, och det finns möjlighet att kika i det digitaliserade arkivet som består av 40 000 bildfiler.

Hur känns det att vara en del av den här boken?

– Det har varit en ära att vara förläggare, säger Christian Holzer och ger exempel på att Astrid Lindgren är med i boken, när hon visar sitt stöd för en ny märkning, Hagmarkskött, i Vimmerby 1993.

Genom flera decenniers samarbete med Aftonbladet och andra medier har Åke Håkansson fotograferat 1900-talets stora personligheter, dramatiska olyckor och vardagens glädjeämnen. Det är ur hans arkiv med hundratusentals fotografier som Teodor Håkansson, själv journalist i tredje generation, valt bokens bilder.

– Den innehåller också lite otippade bilder, från exempelvis när han gjorde reportage hemma hos en man som gjorde valet att stanna hemma med barnen på 70-talet, det var sensation. Han skildrar också historien om en kvinna som förlorade sin man i en olycka, som fortsatte driva jord- och skogsbruket, trots att hon var ensamstående med sju barn. Det är en sådan bredd, intressant och berörande på något sätt, säger Holzer.

Kan bli utställning

Bokhandeln i Vimmerby har tagit in boken, och den kommer också finnas på biblioteken i både Hultsfred och Vimmerby, där man dessutom är intresserade av att göra en utställning med bilderna i boken.

– Jag kan inte lova att det blir av, men de är väldigt intresserade, så jag kommer undersöka saken.

Den 8 mars arrangeras också en föreläsning på Kalmar läns museum där Teodor Håkansson berättar om boken och journalistiken, hur den förändrats och hur den påverkat hans egen uppväxt.

Fakta

Valda exempel från boken:
  • Åke fotar Anita Ekberg, iklädd i leopardpäls, i Malmö med sina julförberedelser, på uppdrag av amerikanska AP (1957)
  • Dag Hammarskjöld skakar hand med Åke på sin gård i Backåkra (1959)
  • 74-årige Gustaf Håkansson cyklar till Jerusalem, efter att ha genomfört Sverigeloppet (1959)
  • Ingmar Bergman anländer i Bulltofta, tillsammans med Käbi Laretei (1959)
  • Åttabarnsmamman Mary-Ann Carlsson driver lantbruk och skogsarbete ensam efter mannens död (1964)
  • Bandet Hep Stars klär upp sig i medeltidsdräkter i Kalmar slott (1967)
  • Hoola Bandoola Band försvarar sin publik i Folkets park, som "är bättre än sitt rykte" (1974)
  • Sovjetiska ubåten U 137 går på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona (1981)
  • Olof Palme badar bastu i Nybro (1971) och läser tidning i Kalmar (1982)
  • Carola Häggkvist visar sin bibel för amiralitetspredikant Thorsten Borgehammar (1983)
  • Kungligt prinsessan Madeleine grimaserar på Victoriadagen i Borgholm (1988)
  • Åttio in en kyrka hungerstrejkande chilenska flyktingar träffar invandrarverkets generaldirektör Christina Rogestam (1988)
  • Kåre Sundkvist bor i tält utanför Hultsfred under tre år, tills socialnämnden slutligen ordnar ett boende åt honom (1991)
  • Astríd Lindgren visar sitt stöd för en ny märkning, Hagmarkskött, i Vimmerby (1993)
  • Magnus Uggla sjunger oannonserad på Strand hotell i Borgholm (1998)

Lotta Madestam

