15 december 2025
Här är företagen med högst löner i länets kommuner – så mycket tjänar de anställda

Kreditupplysningsföretaget Creditsafe har sammanställt en lista över vilka företag i varje kommun som ger sina anställda högst lön. Foto: MostPhotos

NYHETER 15 december 2025 08.00

Vilka företag i landets alla kommuner betalar högst lön till sina anställda? Det har kreditupplysningsföretaget Creditsafe tagit reda på och presenterar uppgifterna i sin årliga sammanfattning. I Kalmar län toppas listan av Kalmar kommun, medan Mörbylånga ligger i botten. Hela länet, förutom just Mörbylånga, följer trenden att de bäst betalande företagen har fler anställda män än kvinnor.

Varje år släpper kreditupplysningsföretaget Creditsafe lönestatistik som visar vilka företag som betalar högst snittlön till sina anställda i landets alla kommuner. Siffrorna baseras på företagens egna bokslut och uppgifter om antal anställda. 

En tydlig tendens är att företag med en majoritet manliga anställda har högre snittlöner. Bara tio procent av de löneledande företagen har fler kvinnliga anställda än manliga. Listan toppas dock av Stockholms kommun, där EQT Partners Aktiebolags anställda har en årslön på 3 943 000 kronor i snitt. Där är 53 % av de anställda kvinnor. 

Klart står att listan toppas av storstadskommuner, men även i Linköping, Gävle, Skövde, Boden, Helsingborg och Älmhult finns företag som betalar miljonlöner till sina anställda.

I Kalmar län toppas listan av Kalmar kommun som hamnar på plats 56 i landet. Flextronics International Sweden AB betalar en snittlön till sina anställda på 769 000 kronor om året. 83 % av företagets 65 anställda är män.

De kommuner som saknas på listan har inga registrerade aktiebolag med minst 50 anställda. I lönestatistiken ingår inte löner till VD eller styrelse. 

Hela Kalmar läns lista hittar du nedan: 

Fakta

Kalmar kommun, plats 56 i landet:

Företag med högst snittlön: Flextronics International Sweden AB. 65 anställda, varav 83 % män. Snittlön – 769 000 kronor/år.

Oskarshamns kommun, plats 68 i landet: 

Företag med högst snittlön: OKG Aktiebolag. 576 anställda, varav 77 % män. Snittlön – 730 000 kronor/år. 

Emmaboda kommun, plats 129 i landet: 

Företag med högst snittlön: Xylem Water Solutions Manufacturing AB. 945 anställda, varav 80 % män. Snittlön – 595 000 kronor/år.

Nybro kommun, plats 145 i landet: 

Företag med högst snittlön: Kährs AB. 72 anställda, varav 74 % män. Snittlön – 581 000 kronor/år. 

Mönsterås kommun, plats 165 i landet: 

Företag med högst snittlön: Bevi AB. 61 anställda, varav 79 % män. Snittlön – 560 000 kronor/år. 

Vimmerby kommun, plats 169 i landet: 

Företag med högst snittlön: Aura Light AB. 77 anställda, varav 61 % män. Snittlön – 557 000 kronor/år. 

Västerviks kommun, plats 174 i landet: 

Företag med högst snittlön: Simpson Strong-Tie AB. 98 anställda, varav 86 % män. Snittlön – 552 000 kronor/år. 

Hultsfreds kommun, plats 202 i landet: 

Företag med högst snittlön: IKEA Industries Hultsfred AB. 347 anställda, varav 81 % män. Snittlön- 519 000 kronor/år. 

Torsås kommun, plats 203 i landet: 

Företag med högst snittlön: Yaskawa Nordic AB. 207 anställda varav 81 % män. Snittlön – 519 000 kronor/år. 

Mörbylånga kommun, plats 268 i landet. 

Företag med högst snittlön: Assistanspoolen Omsorg Sweden AB. 282 anställda, varav 28 % män. Snittlön – 390 000 kronor/år. 

Varken Borgholm eller Högsby har inga registrerade aktiebolag med 50 eller fler anställda och finns därför inte med på listan. 

Källa: Creditsafe

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@dagensvimmerby.se

070 818 84 77

