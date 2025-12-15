Här är företagen med högst löner i länets kommuner – så mycket tjänar de anställda

Kreditupplysningsföretaget Creditsafe har sammanställt en lista över vilka företag i varje kommun som ger sina anställda högst lön. Foto: MostPhotos

Vilka företag i landets alla kommuner betalar högst lön till sina anställda? Det har kreditupplysningsföretaget Creditsafe tagit reda på och presenterar uppgifterna i sin årliga sammanfattning. I Kalmar län toppas listan av Kalmar kommun, medan Mörbylånga ligger i botten. Hela länet, förutom just Mörbylånga, följer trenden att de bäst betalande företagen har fler anställda män än kvinnor.

Varje år släpper kreditupplysningsföretaget Creditsafe lönestatistik som visar vilka företag som betalar högst snittlön till sina anställda i landets alla kommuner. Siffrorna baseras på företagens egna bokslut och uppgifter om antal anställda.

En tydlig tendens är att företag med en majoritet manliga anställda har högre snittlöner. Bara tio procent av de löneledande företagen har fler kvinnliga anställda än manliga. Listan toppas dock av Stockholms kommun, där EQT Partners Aktiebolags anställda har en årslön på 3 943 000 kronor i snitt. Där är 53 % av de anställda kvinnor.

Klart står att listan toppas av storstadskommuner, men även i Linköping, Gävle, Skövde, Boden, Helsingborg och Älmhult finns företag som betalar miljonlöner till sina anställda.

I Kalmar län toppas listan av Kalmar kommun som hamnar på plats 56 i landet. Flextronics International Sweden AB betalar en snittlön till sina anställda på 769 000 kronor om året. 83 % av företagets 65 anställda är män.

De kommuner som saknas på listan har inga registrerade aktiebolag med minst 50 anställda. I lönestatistiken ingår inte löner till VD eller styrelse.

Hela Kalmar läns lista hittar du nedan: