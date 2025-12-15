Här är företagen med högst löner i länets kommuner – så mycket tjänar de anställda

Kalmar kommun, plats 56 i landet:
Företag med högst snittlön: Flextronics International Sweden AB. 65 anställda, varav 83 % män. Snittlön – 769 000 kronor/år.
Oskarshamns kommun, plats 68 i landet:
Företag med högst snittlön: OKG Aktiebolag. 576 anställda, varav 77 % män. Snittlön – 730 000 kronor/år.
Emmaboda kommun, plats 129 i landet:
Företag med högst snittlön: Xylem Water Solutions Manufacturing AB. 945 anställda, varav 80 % män. Snittlön – 595 000 kronor/år.
Nybro kommun, plats 145 i landet:
Företag med högst snittlön: Kährs AB. 72 anställda, varav 74 % män. Snittlön – 581 000 kronor/år.
Mönsterås kommun, plats 165 i landet:
Företag med högst snittlön: Bevi AB. 61 anställda, varav 79 % män. Snittlön – 560 000 kronor/år.
Vimmerby kommun, plats 169 i landet:
Företag med högst snittlön: Aura Light AB. 77 anställda, varav 61 % män. Snittlön – 557 000 kronor/år.
Västerviks kommun, plats 174 i landet:
Företag med högst snittlön: Simpson Strong-Tie AB. 98 anställda, varav 86 % män. Snittlön – 552 000 kronor/år.
Hultsfreds kommun, plats 202 i landet:
Företag med högst snittlön: IKEA Industries Hultsfred AB. 347 anställda, varav 81 % män. Snittlön- 519 000 kronor/år.
Torsås kommun, plats 203 i landet:
Företag med högst snittlön: Yaskawa Nordic AB. 207 anställda varav 81 % män. Snittlön – 519 000 kronor/år.
Mörbylånga kommun, plats 268 i landet.
Företag med högst snittlön: Assistanspoolen Omsorg Sweden AB. 282 anställda, varav 28 % män. Snittlön – 390 000 kronor/år.
Varken Borgholm eller Högsby har inga registrerade aktiebolag med 50 eller fler anställda och finns därför inte med på listan.
Källa: Creditsafe