Så mycket får de lokala medierna i stöd 2026

Nu har mediestödsnämnden fattat beslut om vilka tidningar som får mediestöd 2026. Totalt får 158 medier dela på 894 miljoner kronor. För tredje året i rad ökar stödet till svagt bevakade områden. Här kan du se vad länets tidningar får.

Totalt lämnas fyra olika typer av mediestöd. Det rör sig om övergångsstöd och distributionsstöd, som ska lindra fallet för medier som inte lever upp till kraven för redaktionsstöd och som tidigare haft driftsstöd. Allmänt redaktionsstöd baseras på mediernas redaktionella kostnader och det utökade redaktionsstödet ges till medier som bevakar områden med svag journalistisk bevakning eller för insatser för något av de nationella minoritetsspråken.

Anslaget för mediestöd 2026 var 977 miljoner och mediestödsnämnden har alltså totalt beviljat 894 miljoner kronor till 158 medier. Därtill förväntas distributionsstödet, som betalas ut i efterhand, uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

146 medier får dela på 493 miljoner kronor i det allmänna redaktionsstödet och 227 miljoner delas ut i utökat redaktionsstöd till 115 medier. Totalt rör det sig om 401 insatser. Förra året beviljades 381 insatser och stödet låg då på 214 miljoner.

– Genom ökningen av beviljat utökat redaktionsstöd till satsningar i svagt bevakade områden tar mediestödsnämnden ett viktigt steg mot att fler röster ska höras och att journalistiken ska stå stark även i framtiden, säger Kajsa Rohdin, avdelningschef vid Mediemyndigheten.

"Viktig del i vår finansiering"

106 medier får också distributionsstöd och detta kommer betalas ut med 0,20 kronor per distribuerat exemplar. Mediestödet betalas ut månadsvis till medierna med start i januari 2026.

2023 blev Dagens Vimmerby AB helt utan stöd för sina tidningar i Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar. 2024 låg det på 516 485 kronor. För innevarande år fick Dagens Vimmerby 1 095 341 kronor i allmänt redaktionsstöd och 600 000 kronor i utökat redaktionsstöd eftersom man bevakar Hultsfreds kommun, som anses vara svagt bevakat.

Nästa år får Dagens Vimmerby AB 1 892 255 kronor i det allmänna redaktionsstödet och 600 000 kronor för sin bevakning av Hultsfred, alltså sammanlagt knappt 2,5 miljoner kronor.

– Det är en stor trygghet och lättnad att se det på pränt. Mediestödet är en viktig del i vår finansiering och vår verksamhet hade varit tvungen att bantas rejält utan stödet. För vår del ger pengarna stabilitet åt verksamheten och en större möjlighet till utveckling. Det känns väldigt glädjande och det är skönt att se att det nya regelverket levererar och prioriterar journalistiskt innehåll, säger ansvarig utgivare och vd Jakob Karlsson.

Hur kommer läsarna märka av det ökade stödet i tidningarnas rapportering?

– Vi gick upp väldigt mycket i reporterkraft under förra året, där vi heltidsanställde Tess Hartikka som Västerviksreporter och anlitade Rickard Johnston som sportreporter. Dessa satsningar hade inte kunnat göras om vi inte såg ett ökat stöd framför oss. Vi räknar med att kunna investera ännu mer i vårt innehåll, att synas i fler kanaler och känner att vi är på väg till en bra plats i vår verksamhet. Går man igenom stödet i detalj ser man också att vi sticker ut när det gäller andelen resurser som går till redaktionell kraft. Så kommer vi fortsätta satsa.

Här nedan kan ni se hur fördelningen till länets medier såg ut. Inom parentes ser ni vad medierna fick 2025.