LISTA: Här är de mest lästa artiklarna från året som gått

Novemberkåsan blev en publikfest i Vimmerby. Flera av de mest lästa artiklarna handlade också om just kåsan 2025. Foto: Arkivbild

365 dagar fyllda med nyheter. 2025 har nu lagts till handlingarna. Vad lästes mest? Här är årets topplista.

1. Edvin fann kärleken i tv – så ser hans och Ellinors liv ut i dag

Årets allra mest lästa artikel på Dagens Vimmerby handlade om Edvin Emanuelsson som sökte kärleken i tv och fann den. Det här var artikeln efter sista avsnittet, där paret berättade hur deras liv såg ut då. Artikeln visades närmare 14 000 gånger.

2. Komplett guide: här är kåsans alla sträckor och tider

Novemberkåsan 2025 gick i Vimmerby. Intresset för tävlingen var som vanligt ett extremt stort. Den här guiden, som vi beskrev som komplett kring alla sträckor och tider, visades drygt 13 000 gånger.

3. Lista: Här är de 50 med högst inkomst i Vimmerby

Tar sig nästan alltid in på topplistan. Sedan hur pass många som läser den varierar från år till år. 2025 lästes den knappt 12 000 gånger.

4. Blom slogs medvetslös – till sjukhus med bekräftat armbrott

Hemmaföraren Oscar Blom var inblandad i en otäck olycka i samband med Novemberkåsan. Han slogs medvetslös och fördes till sjukhus med bekräftat armbrott. Lästes cirka 10 000 gånger.

5. Superlive: Här får du det senaste från kåsan

Ja, som ni märker. Novemberkåsan gav extremt mycket läsning förra året. Vår samlade liverapportering lästes också cirka 10 000 gånger.

6. Socialtjänsten bekräftar – medarbetare är avstängda

Det blev en stor grej när medarbetare inom äldreomsorgen stängdes. Artikeln om att socialförvaltningen bekräftade att medarbetarna stängts av lästes drygt 9 000 gånger.

7. Stod att han var guldmedlem på porrsajt – kritik mot lokal SD-topp efter förskolebesök

En av årets sista nyheter. I december kunde vår tidning berätta att SD-toppen Jimmy Rödin åkte till en förskola på politikerbesök med en dekal på bilen som berättade att han var guldmedlem på en porrsajt. Visades drygt 9 000 gånger.

8. Två hus brann ned till grunden – så tros branden ha startat

En mycket otäck historia inträffade i början av mars. Då brann två hus ned till grunden utanför Vimmerby och insatsen blev omfattande.

9. Man död efter arbetsplatsolycka i Vimmerby

En tragisk händelse inträffade i mitten av maj. En man i 65-årsåldern hittades utanför en lastbil vid ett sågverk i Vimmerby och konstaterades senare avliden.

10. Tävlingsledaren greppade mikrofonen och klev ned i kärret

Ni trodde väl inte det var slut med nyheter från Novemberkåsan? Den här handlade om att tävlingsledaren Fredrik Johansson försökte få ett stopp på ordningsstörningar. Lästes drygt 8 600 gånger.

Källa: Google Analytics. Notabelt är att väldigt många artiklar låg på mellan 6 500 och 8 500 visningar. Alla kan vi inte få med här, men de finns såklart fortfarande på sajten för den som vill läsa om allt som hänt under året.