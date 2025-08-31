Rickard ansluter till vår sportredaktion: "Jag är supertaggad"

Efter många år från journalistiken återvänder nu Rickard Johnston. Han har flyttat tillbaka till Vimmerby kommun efter 15 år i Stockholm och ansluter nu till Dagens Vimmerbys redaktion. – Jag är supertaggad, säger han om nya jobbet.

Rickard Johnston inledde sin journalistiska gärning på Vimmerby Tidning under ett par år efter gymnasiet men då med efternamnet Pettersson.

Därefter blev det Norrtelje Tidning för honom innan han studerade journalistik på Kaggeholms folkhögskola i Stockholm och jobbade därefter på Expressens sportredaktion under fyra år.

Nu har han i tio år arbetat som kommunikatör på den ideella ungdomsorganisationen KRIK.

– Jag är född och uppvuxen i Vimmerby och nyss tillbakaflyttad till kommunen efter 15 år i Stockholm. Mitt största – och kanske egentligen enda – intresse är sport. Både att utöva och att titta på. Jag har spelat innebandy aktivt, men på senare år har det mest blivit löpning, berättar Rickard Johnston.

"Supertaggad på att återvända"

Nu återvänder Rickard till journalistiken och det blir för Dagens Vimmerbys räkning. Han inleder sin anställning nu på måndag och tanken är att han ska spetsa och stärka vår sportsliga bevakning ytterligare. Inledningsvis kommer han att jobba 60 procent.

– Jag kommer i första hand att hålla koll på sporten i våra bevakningsområden, men ni kommer säkert springa på mig i andra sammanhang. Jag tycker att det ska bli otroligt roligt. Jag är supertaggad på att återvända till journalistiken efter tio år.

Hur känns det att ansluta till Dagens Vimmerbys tidningar?

– Det känns inspirerande att få jobba tillsammans med drivna och kompetenta kollegor och bli en del av teamet här. Att få möjlighet att fokusera på sporten är också en dröm.

Är det något särskilt du ser fram emot och är det något du önskar dig av läsarna?

– Jag ser fram emot pulsen och att varva Hockeyallsvenskan med division sex-fotboll och allt däremellan. Den lokala idrotten ligger varmt om hjärtat och det ska bli grymt kul att lyfta fram eldsjälar, profiler, talanger och personer som jobbar i det tysta för att få föreningar att fungera. Med tanke på att jag varit bosatt i Stockholm sedan 2010 kommer det säkert ta lite tid att få bra koll på allt, så kom mer än gärna med tips på vad just du vill läsa om.

"Rolig tioårspresent"

Rickard Johnston kommer att skriva sport i såväl Dagens Vimmerby som Dagens Hultsfred och Dagens Västervik. Dagens Vimmerby AB:s vd och ansvarig utgivare, Jakob Karlsson, ser fram emot att välkomna Rickard Johnston till redaktionen.

– Vi är exalterade över den här rekryteringen och kände direkt att detta var ett tillfälle där vi ville göra vårt yttersta för att skapa en plats för Rickard hos oss. Rickard är seriös, noggrann och brinner för den lokala journalistiken – det prickar in allt vi söker och vi hoppas att Rickard kommer vara en del av våra sajter under lång tid framöver. Organisatoriskt går vi tillbaka till att ha en renodlad resurs för vår sportsliga bevakning och vi hoppas både att den delen vässas samt att andra reportrar får mer tid till sina bevakningsområden. Det känns som en väldigt rolig tioårspresent till våra läsare, säger Jakob Karlsson.