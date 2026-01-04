Ännu en enhet har blivit stjärnmärkt – firade med fika och diplom

Ännu en enhet inom demensomsorgen i kommunen har blivit stjärnmärkt. Det rör sig om Vimarhaga B. Nyligen firade dessa medarbetare med fika och diplom.

Vimmerby kommun jobbar sedan några år tillbaka med att alla enheter inom demensvården i kommunen ska bli stjärnmärkta. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum som ska ge medarbetarna kunskap och verktyg att arbeta mer personcentrerat.

Utbildningen vänder sig till anställda inom bland annat vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

"Att jobba personcentrerat handlar om att se individen och inte sjukdomen. Att se och lyssna till personen, se till att han eller hon får en meningsfull vardag och får vara delaktig i sin vård", skriver kommunen.

För att en enhet ska bli stjärnmärkt ska minst 80 procent av personalgruppen genomfört utbildningen och arbeta utifrån modellen.

Stjärnmärkningen omprövas sedan varje år. För att behålla märkningen är det därför viktigt att även nyanställda som kommer in utbildas. Ett krav för att behålla märkningen är också att gruppen ska jobba aktivt med olika typer av förbättringsarbete.