KORTTIDSPLATSER TAS BORT – NYA LÄGENHETER SKAPAS

Nu tillskapas nya lägenheter på Vimarhaga – genom att korttidsplatser tas bort. Foto: Arkivbild

Det råder akut brist på platser till vård- och omsorgsboende i Vimmerby kommun. En bra bit över 30 har stått i kö en längre tid. Nu tillskapar kommunen nya platser – genom att ta bort korttidsplatser. – Det blir tuffare, men man får stötta upp det med hemtjänst helt enkelt, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Läget har varit extremt ansträngt i flera års tid och inte minst sedan jätteinvesteringen på ett nytt vård- och omsorgsboende i Nybble pausades på grund av det ekonomiska läget hösten 2023.

Ett och ett halvt år senare plockade kommunen upp frågan igen. Det berodde då inte på att man hittat en massa undanstoppade miljoner någonstans, utan på att behovet av platser till vård- och omsorgsboende är så extremt stort.

Under en längre tid har det pendlat mellan 30 och 36 personer som stått i kö för en plats. En rapport om den demografiska utvecklingen skapade ännu mer stress och press, men den senaste lägesrapporten visar ett något mer gynnsamt läge.

Prognosen från i augusti skiljer sig mot den som presenterades i mars. Det handlar om ett drygt tiotal lägenheter färre som kommunen behöver på sikt och prognosen pekar nu mot ett 190-tal lägenheter samt 24 korttids/trygghetsplatser.

I nuvarande läge har kommunen totalt 142 lägenheter och 17 korttids/trygghetsplatser.

Socialnämnden har också två gånger under innevarande år aviserat behov av eventuella kortsiktiga lösningar på grund av den långa kön. Flera olika alternativ har det också tittats på, däribland att köpa korttidsplatser i andra kommuner.

Totalt skapas sex nya lägenheter

Nybble är nu åter beslutad i investeringsbudgeten och planerad inflytt är 2029. Med Nybble och andra fattade beslut kommer kommunen ha 174 lägenheter och 24 korttids/trygghetsplatser.

Alltså inte tillräckligt för att täcka det långsiktiga behovet. Nu har nämnden fattat beslut om ytterligare åtgärder på kort sikt. Det handlar om att omvandla fem korttidsplatser på Vimarhaga C till permanenta lägenheter på vård- och omsorgsboende med inriktning för personer med demenssjukdom.

Dessutom har ett förslag lagts om en mindre ombyggnation på Vimarhaga C för att skapa ytterligare en lägenhet, vilket då sammanlagt innebär sex nya lägenheter och en utökning från 142 till 148.

Samtidigt innebär det här i andra änden att antalet korttidsplatser minskar och behovet av ytterligare korttidsplatser kvarstår och är därtill större än tidigare.

– Vi tar bort en del korttidsplatser och det är för att vi har så pass stor kö till boendet. På en av avdelningarna har vi haft fem korttidsplatser, men nu tar vi bort dem och gör om dem till fasta platser, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Hur påverkar det?

– Det blir tuffare vad gäller korttidsplatser och man får stötta upp det med hemtjänst helt enkelt. Som man sett det nu är det samma personer som bott där, även om man kallat det för en korttidsplats. Ofta har man blivit kvar. Människor ska kunna förvänta sig ett fast boende och inte behöva fundera på om man ska flytta eller så. Vi ska kunna ge dem en trygg tillvaro.

Vilka anpassningar behöver ske på Vimarhaga?

– Ingenting egentligen. Oavsett om du har en permanent plats eller en korttidsplats, så är det exakt likadana rum. Det behövs i princip igen förändring och det här gäller i stort sett från att protokollet är justerat.

Annons:

Ska minska kön något

Förhoppningen är att denna åtgärd ska minska kön något.

– Det är 34 eller 36 i kö just nu och det är kämpigt, både för den som behöver plats och för personalen. Det blir ett ansträngt läge.

Det återstår flera år innan vård- och omsorgsboendet i Nybble står färdigt. Plus att Nybble inte kommer räcka för att täcka upp behovet av platser på sikt.

– Den nya prognosen gör att behovet minskar lite grann i alla fall.

Nybble är klart först 2029. Hur ska ni lösa perioden här emellan?

– Vi skulle velat haft ett bygge klart i går och det är ett jätteansträngt lägen. Frågan är hur vi ska kunna lösa det under den här mellanperioden.

Vad tittar ni på och hur löser ni behovet av korttidsplatser?

– Det har diskuterats paviljonger. Det har det gjorts, men då måste vi också hitta en plats där man lätt kan ansluta till VA och så vidare. Det är en diskussion som fortgår.

Utredningen kring Kvillgården fortsätter

Samtidigt pågår också en utredning kring Kvillgården i Storebro. Tidigare har beskedet att Kvillgården ska läggas ned och att de som bor där ska flyttas till Nybble när det boendet är färdigt. Det är inte lika säkert längre.

I våras var beskedet att Nybble skulle byggas och att man parallellt med det skulle titta på en eventuell renovering och utbyggnad av Kvillgården. I nuläget finns 18 lägenheter i Storebro.

– Det är under utredning och vi avvaktar och ser vad kostnaden blir beräknad till.

Hur många fler platser skulle det innebära om det blir av?

– Någonstans mellan 38 och 40 platser ytterligare. Det skulle täcka nuvarande behov, men en ombyggnation av Kvillgården är inte gjord på ett par veckor heller. Eftersom behovet ökat så mycket ville kommunstyrelsen göra en utredning på möjligheten med Kvillgården. Det är självklart att göra en utredning, men vi är oroliga för hur man ska kunna bemanna upp i ytterområden. Vi ser problem med det i Södra Vi och från och med 1 juli 2027 måste man ha tillgänglig läkare och sjuksköterska dygnet runt. Jag är inte säker på att läkarna vill resa runt i kommunen, utan de ser nog gärna att det är samlat. Men utredningen får visa det här och det är kostnaden som avgör om det är en möjlighet.

När utredningen, som tittar på det nuvarande Kvillgården samt huset snett bakom plus en eventuell sammanbyggning av de två, är klar vet inte Berglund.

– Nej, jag kan inte svara på det.

Omställningen från korttidsplatser till permanenta lägenheter på Vimarhaga C samt att ta ytterligare en lägenhet i drift sker inom den befintliga budgeten. För att skapa fler korttidsplatser krävs dock utökade resurser.