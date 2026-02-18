Ny lägenhet skapas på Vimarhaga – prislappen överraskade

På Vimarhaga ska en lägenhet tillskapas. Detta på grund av det enorma behovet av platser på vård- och omsorgsboende. Foto: Simon Henriksson

I höstas berättade vår tidning att kommunen tillskapade nya platser på vård- och omsorgsboendet Vimarhaga genom att ta bort korttidsplatser. Nu står det också klart att man kommer bygga till en lägenhet där. – En lägenhet till är i alla fall en lägenhet till, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Det har varit akut brist på platser till vård- och omsorgsboende i Vimmerby kommun. En bra bit över 30 har stått i kö en längre tid och inte minst sedan jätteinvesteringen på ett nytt boende i Nybble pausades på grund av det ekonomiska läget hösten 2023.

Kommunen hade i höstas totalt 142 lägenheter och 17 korttids- och trygghetsplatser. En prognos för behovet på sikt pekar på ett 190-tal lägenheter samt 24 korttids- och trygghetsplatser.

Kommunen har förvärvat Strandhagen i Vimmerby i syfte att skapa ett korttidsboende. Nu är dessutom också Nybble åter beslutad i investeringsbudgeten och planerad inflytt är 2029.

I höstas togs också beslut om att omvandla fem korttidsplatser på Vimarhaga C till permanenta lägenheter på vård- och omsorgsboende med inriktning för personer med demenssjukdom. I samma veva lades ett förslag om en mindre ombyggnation på Vimarhaga C för att skapa ytterligare en lägenhet.

Hade inte utrymme

Nu, vid sitt februarisammanträdet, fattade socialnämnden beslut om att framföra behovet av en ombyggnad på Vimarhaga för att tillskapa ytterligare en lägenhet på enheten. Detta framförande riktar sig till kommunstyrelsen.

Efter sitt beslut i höstas tog förvaltningen kontakt med fastighetsavdelningen. En ombyggnation var möjlig och den beräknade kostnaden låg på 400 000 kronor. Först var beskedet att det här skulle ske inom befintlig budget, men nämnden upptäckte att man inte hade utrymme för detta. Vilket inte heller fastighetsavdelningen hade.

Det finns nu beslutade medel i investeringsbudgeten för 2026 som kan användas till ombyggnationen.

– Vi har pratat länge om att få till det här. Det finns ett utrymme för att få en lägenhet till och en lägenhet är i alla fall en lägenhet. Kostnaden var inte heller så hiskelig. Den beräknade kostnaden på 400 000 kronor reagerade vi på. Det var ett överkomligt pris tycker vi och vi påvisar nu behovet. Det är redan sagt att vi ska få den ombyggd och det är vi tacksamma för, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Kan ske snart

Proceduren ska nu ha sin gång och kommunstyrelsen ska också säga ja.

– Sedan ska det kunna börjas så snart som möjligt. Det är inget som ska dröja någon längre tid.

Även om det bara rör sig om en plats kommer det underlätta, enligt Berglund.

– Det är en plats till i alla fall som vi så väl behöver.