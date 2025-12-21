Världsfika gjorde premiär i Vimmerby: "Möjlighet till medborgardialog"

Vid premiärtillfället för "Världsfika" stod tre eritreanska kvinnor värdar för en traditionell eritreansk kaffeceremoni med tilltugg. Simon Lundborg skär upp himbasha-brödet. Foto: Ossian Mathiasson

Mötesplats Bullerbyn bjöd för första gången in till sin nya satsning ”Världsfika” i Röda stugan på torsdagseftermiddagen. Eritreanskt fika stod i fokus vid premiärtillfället.

Simon Lundborg, enhetschef för Vimmerby mötesplatser, berättar att tanken med serien "Världsfika" är att sätta fokus på personliga möten och ökad förståelse mellan olika grupper i Vimmerby.

– Det ingår i en kommuns uppdrag att man så gott det går har koll på alla människor som bor i kommunen och vi har många olika kulturer i Vimmerby. Vi ser det som en möjlighet till medborgardialog då jag bjuder in olika politiker, tjänstemän och andra personer som är verksamma inom kommunen. Jag tänker att det är ett koncept vi testar och ser vad det kan bli för dialog, säger Simon Lundborg.

Det är första gången Mötesplats Bullerbyn testar det för att skapa en avslappnad och tillåtande plats där invånare kan mötas över kulturella gränser, utbyta erfarenheter och bygga ömsesidig tillit.

– Vi har varje vecka ett öppet fredagsmöte och på ett sånt möte pratade vi om att det skulle vara trevligt att ha flera olika kulturella fikor. Då är det bättre att ta ett tema i taget, göra det ordentligt och bjuda in allmänheten till att ta del av det. Man själv kan vara expert på sitt område och berätta om sin kultur över en fika. Det är första gången vi gör det, säger Simon Lundborg.

Traditionell kaffeceremoni

Hagosa, Nakfa och Semhar, tre eritreanska kvinnor, höll i värdskapet för en traditionell eritreansk kaffeceremoni med tilltugg på torsdagseftermiddagen. Eritreansk kaffestekning är en del av den traditionella kaffeceremonin där de rostar kaffebönor i en panna över öppen låga tills de blir mörkbruna och glansiga samtidigt som man konstant skakar pannan för att bönorna ska rostas jämnt och inte brännas. Doften är central i ceremonin och följs av malning och bryggning i en speciell lerkruka.

Kaffet serveras i sin tur i små koppar under tre omgångar och vanligt tilltugg är popcorn, sötsaker och himbasha (ett eritreanskt bröd med smak av kardemumma). Kvinnorna hade bakat, fixat med kaffet och bestämt vad som skulle representera den eritreanska fikakulturen.

– Vi tycker att det är väldigt roligt att få visa upp vår fikakultur för Vimmerbyborna. Den eritreanska kaffeceremonin är en traditionell ritual som visar på gemenskap och gästfrihet, säger Mohammed Majde.

"Jag är så himla glad"

Det är bestämt att det kommer bli fler fikaceremonier på Mötesplats Bullerbyn framöver.

– Det blir med ungefär två månaders mellanrum och tanken är att vi kommer göra försök med ukrainska och arabiska kulturer framöver.

En av många fikasugna deltagare var kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) som lovordar initiativet.

– Jag tycker verkligen att det är ett jättefint initiativ. Jag brukar säga att kaffe är demokratins smörjmedel och just kaffet är något som vi delar med nästan alla nationer i världen. Jag tycker att det är jätteviktigt och jag är så himla glad att få vara en pytteliten del av den här fikan. Man blir så välvilligt och välkomnande insläppt i deras ritualer, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).