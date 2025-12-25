LÄNET: JOGGARE BLEV JAGAD AV VARG MITT I CITY

Genrebild. På Barometerns hemsida finns videoklipp på vargen som bland annat sprang efter en joggare inne i centrala Oskarshamn. Foto: MostPhotos

En varg har under torsdagsmorgonen observerats inne i centrala Oskarshamn, rapporterar Barometern. Deras läsare Robert Olsson är en av de som lyckats filma vargen. – Det går inte att beskriva hur stor den var, som ett rådjur nästan, säger han.

Robert Olsson upptäckte djuret när han körde bil. När han var vid hamnen reagerade han på en joggare som betedde sig ovanligt.

– Han springer och kollar bakåt hela tiden, och då ser jag en stor varg som kommer efter honom. Jag har aldrig sett något liknande, säger Robert Olsson till Barometern.

Vargen fortsatte därefter upp mot stadsparken och försvann ur sikte.

– Jag körde efter för att få bättre bilder på den, men den sprang in i stadsparken och då kunde jag ju inte följa efter längre.

Enligt Barometern sågs vargen senare även av flera bilister på väg mot Påskallavik. HÄR har de lagt ut två videor på vargen.