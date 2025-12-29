Årets nya ord presenterade – vet du vad de betyder?

Kanske har du använt dig av rage bait eller gjort som många andra, klätt dig i en mammakorv. Ett nonsensuttryck har också tagit sig in på listan som visar att årets nyord även fortsättningsvis präglas av politiken, tekniken och ekonomin.

Broligark, hjärnröta och AI-agent. Känns orden igen, kanske använder du dem rent av till vardags redan?

På måndagsmorgonen presenterade Språkrådet och Språktidningen årets nyordslista för 2025. En lista med 27 ord som antingen är helt nya eller har blivit vanligare under året som gått.

”Orden säger något både om det gångna året och om språkliga trender, som mönster för hur nya ord bildas och lånas in i svenskan”, skriver rådet i ett pressmeddelande.

Fortsätter dominera

Nyordslistan visar att engelska låneord fortsätter att dominera, men nytt är att även några tyska låneord har placerat sig på listan. Som Dunkelflaute för att ge ett exempel. Det beskriver ett väderläge utan varken sol eller vind, vilket gör att varken solpaneler eller vindkraftverk genererar el.

I morgonintervjuer med Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen, har årets nyordslista präglats av bland annat kriget i Ukraina, men också teman som det världspolitiska läget, samhällsdebatter och internetfenomen som skibidi och six seven. Nonsensuttryck som hörs ofta, men som ändå är svåra att definiera.

– Både sex seven och skibidi har exploderat inom internetkulturen under året. Just för att uttrycken inte går att definiera är det fenomen som också säger något om vår tid. Man kan tolka nonsensspråket som en verklighetsflykt när omvärlden är alltför dyster, säger Linnea Hanell, nyordsredaktör på Språkrådet, i pressmeddelandet.