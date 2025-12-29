Årets nya ord presenterade – vet du vad de betyder?

Lista: Alla nya ord 2025:
AI‑agent: Programvara som självständigt utför uppgifter och fattar beslut med hjälp av artificiell intelligens.
Balkongkraftverk: Mindre solcellssystem som genererar el för privat bruk och som exempelvis kan placeras på en balkong.
Beredskapsodling: Odling av grönsaker och andra nyttoväxter i syfte att stärka beredskapen för livsmedelsbrist.
Broligark: Extremt rik man främst inom techindustrin som lierar sig med likasinnade män och strävar efter politiskt och samhälleligt inflytande.
DEI: Förkortning för diversity, equity and inclusion, mångfald, rättvisa och inkludering’.
Digital suveränitet: Oberoende från digitala tjänster som är baserade utanför den egna politiska sfären.
Drönarmur: Tekniskt system som hindrar obehöriga drönare från att ta sig över en gräns.
Dunkelflaute: Väder utan solsken eller blåst, som leder till att varken solpaneler eller vindkraftverk genererar el.
Existentiell hållbarhet: Hållbarhet som har att göra med människans behov av mening, trygghet och sammanhang i livet.
Finfluerare: Person som sprider information eller råd om privatekonomi och investeringar via sociala medier.
Handelsbazooka: Kraftfullt handelspolitiskt verktyg som en aktör kan använda för att besvara andra aktörers handelspolitiska åtgärder.
Hjärnröta: Försvagning av den intellektuella förmågan som framför allt orsakas av upprepad exponering för trivialt innehåll på sociala medier.
Hämndtull: Tull som införs som svar på en tull eller ett handelshinder från ett annat land.
Klonförening: Juridiskt fristående idrottsförening som i praktiken är underställd en större moderförening.
Kulturljudzon: Avgränsat område i en stad där högre ljudnivåer tillåts för att främja kulturverksamheter.
Mammakorv: Dunkappa som går ned över knäna och oftast bärs av kvinnor.
Matskatteväxling: Föreslagen reform av matmomsen som ska göra hälsosamma livsmedel som frukt och grönsaker billigare medan bland annat läsk och rött kött blir dyrare.
Pethtest: Prov som används för att undersöka en persons alkolholvanor genom att mäta nivån av alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) i blodet.
Quadrobics: Träningsform där man springer på alla fyra och gör djurliknande rörelser.
Rage bait: Budskap eller yttrande som avsiktligt provocerar mottagare för att väcka starka känslor och därigenom öka spridning och engagemang.
Robusthöjande: Som gör något mer tåligt och bättre rustat att hantera störningar eller påfrestningar.
Six seven: Ett nonsensuttryck.
Skibidi: Ett nonsensord.
Solsambruk: Metod där solpaneler och jordbruk kombineras på samma mark för samtidig energiproduktion och livsmedelsodling.
Trumpviskare: Inflytelserik person som kommer väl överens med USA:s president Donald Trump och som används för att göra Trump välvilligt inställd till politiska förslag.
Vibbkodning: Programmering med AI som översätter naturligt språk till datorkod.
Wokehöger: Högerkonservativ person eller rörelse som beskylls för att agera känslomässigt i stället för förnuftsbaserat.
Källa: Språkrådet och Språktidningen