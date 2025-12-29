29 december 2025
Årets nya ord presenterade – vet du vad de betyder?

Språkrådet och Språktidningen har presenterat 2025 års nyordslista. Foto: Jens Magnusson

Årets nya ord presenterade – vet du vad de betyder?

NYHETER 29 december 2025 11.00

Kanske har du använt dig av rage bait eller gjort som många andra, klätt dig i en mammakorv. Ett nonsensuttryck har också tagit sig in på listan som visar att årets nyord även fortsättningsvis präglas av politiken, tekniken och ekonomin.

Broligark, hjärnröta och AI-agent. Känns orden igen, kanske använder du dem rent av till vardags redan?

På måndagsmorgonen presenterade Språkrådet och Språktidningen årets nyordslista för 2025. En lista med 27 ord som antingen är helt nya eller har blivit vanligare under året som gått.

”Orden säger något både om det gångna året och om språkliga trender, som mönster för hur nya ord bildas och lånas in i svenskan”, skriver rådet i ett pressmeddelande.

Fortsätter dominera

Nyordslistan visar att engelska låneord fortsätter att dominera, men nytt är att även några tyska låneord har placerat sig på listan. Som Dunkelflaute för att ge ett exempel. Det beskriver ett väderläge utan varken sol eller vind, vilket gör att varken solpaneler eller vindkraftverk genererar el.

I morgonintervjuer med Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen, har årets nyordslista präglats av bland annat kriget i Ukraina, men också teman som det världspolitiska läget, samhällsdebatter och internetfenomen som skibidi och six seven. Nonsensuttryck som hörs ofta, men som ändå är svåra att definiera.

– Både sex seven och skibidi har exploderat inom internetkulturen under året. Just för att uttrycken inte går att definiera är det fenomen som också säger något om vår tid. Man kan tolka nonsensspråket som en verklighetsflykt när omvärlden är alltför dyster, säger Linnea Hanell, nyordsredaktör på Språkrådet, i pressmeddelandet.

Fakta

Lista: Alla nya ord 2025:

AI‑agent: Programvara som självständigt utför uppgifter och fattar beslut med hjälp av artificiell intelligens.

Balkongkraftverk: Mindre solcellssystem som genererar el för privat bruk och som exempelvis kan placeras på en balkong.

Beredskapsodling: Odling av grönsaker och andra nyttoväxter i syfte att stärka beredskapen för livsmedelsbrist.

Broligark: Extremt rik man främst inom techindustrin som lierar sig med likasinnade män och strävar efter politiskt och samhälleligt inflytande.

DEI: Förkortning för diversity, equity and inclusion, mångfald, rättvisa och inkludering’.

Digital suveränitet: Oberoende från digitala tjänster som är baserade utanför den egna politiska sfären.

Drönarmur: Tekniskt system som hindrar obehöriga drönare från att ta sig över en gräns.

Dunkelflaute: Väder utan solsken eller blåst, som leder till att varken solpaneler eller vindkraftverk genererar el.

Existentiell hållbarhet: Hållbarhet som har att göra med människans behov av mening, trygghet och sammanhang i livet.

Finfluerare: Person som sprider information eller råd om privatekonomi och investeringar via sociala medier.

Handelsbazooka: Kraftfullt handelspolitiskt verktyg som en aktör kan använda för att besvara andra aktörers handelspolitiska åtgärder.

Hjärnröta: Försvagning av den intellektuella förmågan som framför allt orsakas av upprepad exponering för trivialt innehåll på sociala medier.

Hämndtull: Tull som införs som svar på en tull eller ett handelshinder från ett annat land.

Klonförening: Juridiskt fristående idrottsförening som i praktiken är underställd en större moderförening.

Kulturljudzon: Avgränsat område i en stad där högre ljudnivåer tillåts för att främja kulturverksamheter.

Mammakorv: Dunkappa som går ned över knäna och oftast bärs av kvinnor.

Matskatteväxling: Föreslagen reform av matmomsen som ska göra hälsosamma livsmedel som frukt och grönsaker billigare medan bland annat läsk och rött kött blir dyrare.

Pethtest: Prov som används för att undersöka en persons alkolholvanor genom att mäta nivån av alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) i blodet.

Quadrobics: Träningsform där man springer på alla fyra och gör djurliknande rörelser.

Rage bait: Budskap eller yttrande som avsiktligt provocerar mottagare för att väcka starka känslor och därigenom öka spridning och engagemang.

Robusthöjande: Som gör något mer tåligt och bättre rustat att hantera störningar eller påfrestningar.

Six seven: Ett nonsensuttryck.

Skibidi: Ett nonsensord.

Solsambruk: Metod där solpaneler och jordbruk kombineras på samma mark för samtidig energiproduktion och livsmedelsodling.

Trumpviskare: Inflytelserik person som kommer väl överens med USA:s president Donald Trump och som används för att göra Trump välvilligt inställd till politiska förslag.

Vibbkodning: Programmering med AI som översätter naturligt språk till datorkod.

Wokehöger: Högerkonservativ person eller rörelse som beskylls för att agera känslomässigt i stället för förnuftsbaserat.

Källa: Språkrådet och Språktidningen

