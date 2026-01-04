Ny prognos: Barnfamiljernas revansch – kostnaderna ned rejält 2026

Barnfamiljer bedöms enligt SBAB:s prognos få ekonomisk revansch i år. Framför allt är det räntekostnaderna och kostnaderna för mat som bedöms minska men även el- och drivmedelskostnader. Foto: Pressbild

Barnfamiljer bedöms enligt en ny prognos från statligt ägda SBAB få ekonomisk revansch i år. Kostnaderna för en typisk familj bedöms 2026 bli 36 000 kronor lägre än 2023, när de var som högst. I relation till disponibel inkomst bedöms kostnaderna 2026 till och med bli lägre än 2021 – före både inflations- och räntechocken.

Sedan några år tillbaka gör SBAB en bedömning av hur kostnaderna för kommande år utvecklas för en familj med två vuxna och två minderåriga barn, som bor i hus och har en bensinbil. 2026 väntas kostnaderna för räntor, livsmedel, el och drivmedel minska med ungefär 7 400 kronor jämfört med året innan. Jämfört med toppåret 2023 väntas de minska med hela 36 000 kronor, skriver SBAB i ett pressmeddelande.

– Barnfamiljerna har varit hårt ekonomiskt pressade under flera år men nu tycks det äntligen vända på riktigt. Framför allt är det räntekostnaderna och kostnaderna för mat som bedöms minska men även lägre el- och drivmedelskostnader väntas bidra till ett efterlängtat andrum, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

"Får sin ekonomiska revansch"

Om man tittar på kostnaderna i relation till disponibel inkomst väntas SBAB:s typhushåll lägga knappt 22 procent av sin inkomst på boräntor, el, drivmedel och mat 2026. Det kan enligt SBAB jämföras med drygt 23 procent 2021.

– Kostnaderna i förhållande till disponibel inkomst bedöms bli lägre 2026 än vad de var 2021, före både inflations- och räntechocken, då även hushållens inkomster utvecklas positivt. Sett ur det perspektivet ser 2026 onekligen ut att bli året då barnfamiljerna får sin ekonomiska revansch, säger Linda Hasselvik.