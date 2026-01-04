Ny prognos: Barnfamiljernas revansch – kostnaderna ned rejält 2026

Barnfamiljer bedöms enligt SBAB:s prognos få ekonomisk revansch i år. Framför allt är det räntekostnaderna och kostnaderna för mat som bedöms minska men även el- och drivmedelskostnader.
Foto: Pressbild
Sedan några år tillbaka gör SBAB en bedömning av hur kostnaderna för kommande år utvecklas för en familj med två vuxna och två minderåriga barn, som bor i hus och har en bensinbil. 2026 väntas kostnaderna för räntor, livsmedel, el och drivmedel minska med ungefär 7 400 kronor jämfört med året innan. Jämfört med toppåret 2023 väntas de minska med hela 36 000 kronor, skriver SBAB i ett pressmeddelande.
– Barnfamiljerna har varit hårt ekonomiskt pressade under flera år men nu tycks det äntligen vända på riktigt. Framför allt är det räntekostnaderna och kostnaderna för mat som bedöms minska men även lägre el- och drivmedelskostnader väntas bidra till ett efterlängtat andrum, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.
"Får sin ekonomiska revansch"
Om man tittar på kostnaderna i relation till disponibel inkomst väntas SBAB:s typhushåll lägga knappt 22 procent av sin inkomst på boräntor, el, drivmedel och mat 2026. Det kan enligt SBAB jämföras med drygt 23 procent 2021.
– Kostnaderna i förhållande till disponibel inkomst bedöms bli lägre 2026 än vad de var 2021, före både inflations- och räntechocken, då även hushållens inkomster utvecklas positivt. Sett ur det perspektivet ser 2026 onekligen ut att bli året då barnfamiljerna får sin ekonomiska revansch, säger Linda Hasselvik.
Kostnader för typhushåll 2026 i jämförelse med tidigare år och som andel av disponibel inkomst:
|
|
Kostnadsförändring
|
Andel av disponibel inkomst
|
|
jämfört med 2025
|
jämfört med 2023
|
2021
|
2026
|
Räntekostnad
|
-3362
|
-32 917
|
4,1%
|
5,7%
|
Elkostnad
|
-1036
|
-3196
|
4,2%
|
2,8%
|
Drivmedelskostnad
|
-379
|
-3900
|
2,0%
|
1,4%
|
Matkostnad
|
-2646
|
3945
|
12,9%
|
12,0%
|
TOTALT
|
-7422
|
-36 068
|
23,1%
|
21,9%
Källa: SBAB. Not. Typhushållet avser en familj med två vuxna och två minderåriga barn som bor i en villa och kör en bensindriven bil.
Om undersökningen:
SBAB har tittat på kostnaderna för ränta, el, drivmedel samt mat. Kostnadsförändringarna utgår från siffror från Konjunkturinstitutet, Macrobond, Konsumentverket, SCB och SBAB:s egna prognoser.
Man har räknat på ett typhushåll. En familj med två vuxna och två minderåriga barn som bor i en villa. Man har antagit att de har lån på 3 miljoner kronor och rörlig ränta. Man har antagit en elförbrukning på 15 000 kWh per år och bensinförbrukning på 900 liter. Därtill har man räknat med en matkostnad på 8 000 kronor i månaden 2021 uppräknad årligen med faktisk/väntad prisökning. För 2026 har även den halverade livsmedelsmomsen räknats in.
Familjens årliga disponibla inkomst har man hämtat från SCB:s undersökning av hushållens boendeutgifter, sammanboende med två barn i äganderätt, vilka för 2021 och 2024 var 746 800 kr respektive 912 500 kr. Inkomsten har interpolerats för 2022 och 2023 med en årlig utvecklingstakt på 6,9%, och extrapolerats för 2025 och 2026 med en årlig utvecklingstakt på 6,0%.