05 januari 2026
Hur ser det ut hos dig? – skicka oss gärna dina snöbilder

Bild från Mörlunda. Skicka gärna in din bild, så vi får se hur det ser ut på fler platser i länet efter det rikliga snöandet. Foto: Lotta Madestam

NYHETER 05 januari 2026 09.35

Bilderna börjar komma in, som beskriver snöläget i länet. Från Orrefors i söder till Borgö-Grönö utanför Västervik i norr har det kommit härliga vinterbilder ifrån er läsare. Bidra gärna du också.

Det är härligt att se era så snörika bilder. Under dagen får ni läsare gärna skicka in era privata bilder till oss, så ska vi sammanställa dem i en artikel till kvällen.

Hur ser det ut där du befinner dig? Vad har du för snödjup i trädgården och hur stora är snövallarna på garageuppfarten? Eller hur stora snögubbar har familjen gjort, hur såg det ut i pulkabacken och under korvgrillningen?

Senast klockan 16 får ni gärna dela med er på antingen mail: redaktion@dagensvimmerby.se eller skicka dem på Messenger till Dagens Vimmerby, Dagens Hultsfred, Dagens Västervik eller Dagens Kalmar.

Skriv gärna namn och var bilden är tagen.

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

