05 januari 2026
Veckans Vimmerby

KOMMUNEN: UNDVIK ONÖDIGA RESOR

Just nu pågår ett kraftigt snöfall i Vimmerby. Foto: Stefan Härnström

NYHETER 05 januari 2026 15.10

Ett kraftigt snöfall pågår i Vimmerby. Nu uppmanar kommunen till att undvika onödiga resor.

Det är ett kraftigt snöfall som pågår i Vimmerby under måndagen. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga snöbyar i norra Kalmar län, där Vimmerby, Hultsfred och Västervik ingår. 

Enligt prognosen väntas det falla mellan fem och 15 centimeter snö under måndagen. 

"Just nu pågår ett kraftigt snöfall i Vimmerby. Snöröjning pågår löpande och arbetet kommer att fortsätta under eftermiddag och kväll tills tätorten samt kransorterna är färdigröjda. Behöver du ge dig ut, kör försiktigt och anpassa hastigheten efter väglaget. Undvik onödiga resor", skriver kommunen. 

