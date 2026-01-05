KOMMUNEN: UNDVIK ONÖDIGA RESOR

Ett kraftigt snöfall pågår i Vimmerby. Nu uppmanar kommunen till att undvika onödiga resor.

Det är ett kraftigt snöfall som pågår i Vimmerby under måndagen. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga snöbyar i norra Kalmar län, där Vimmerby, Hultsfred och Västervik ingår.

Enligt prognosen väntas det falla mellan fem och 15 centimeter snö under måndagen.

"Just nu pågår ett kraftigt snöfall i Vimmerby. Snöröjning pågår löpande och arbetet kommer att fortsätta under eftermiddag och kväll tills tätorten samt kransorterna är färdigröjda. Behöver du ge dig ut, kör försiktigt och anpassa hastigheten efter väglaget. Undvik onödiga resor", skriver kommunen.