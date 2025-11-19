SMHI VARNAR: Nu kommer den allra första snön

Nu kommer den första snön för den här vintern. Foto: MostPhotos

Nu väntas den första snön för den här vintern falla. SMHI har utfärdat en gul varning för Kalmar län.

Det har varit snöfritt i vår trakt i november, men de senaste dagarna har man märkt att det barkar åt vinter på allvar. Nu utfärdar också SMHI sin första varning för den här vintersäsongen.

Det rör sig om en gul varning i stora delar av Götaland och hela Kalmar län faller inom varningsområdet.

Det är från onsdag kväll det väntas bli snöfall som av och till blir ymnigt och kan ge trafikproblem. Varningen gäller från 18-tiden på onsdagen till 23-tiden på torsdagen.

"Restider kan bli längre på grund av halka, dålig sikt och snörök. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten till väglag och sikt. Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägar, trafikolyckor eller stillastående fordon. Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken", skriver SMHI.

Snöfallet sprider sig norrut från onsdag kväll. Sammanlagt väntas mellan fem och 15 centimeter snö.

"Snöfallet drar långsamt norrut, vilket gör att de norra delarna av varningsområdet berörs först från sennatten mot torsdag. De största mängderna väntas i östra delen av varningsområdet", skriver SMHI.