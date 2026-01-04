Dela gärna med dig av dina snöbilder – Hur ser det ut hos dig?

Hur ser det ut där du är, dela gärna med dig av din privata snöbild för en artikel om snöläget i länet. Foto: Lotta Madestam

Både gula och orange snövarningar över länet. Men också snöänglar, pulkarace, bilar som ”försvunnit” i drivor av snö, och det krävande jobbet med att skotta. Vi hoppas våra läsare vill dela med sig av sina snöbilder. Hur ser det ut där du bor eller befinner dig?

Det har kommit rikligt med snö i vårt län, i synnerhet i norr. Ärligt blev nog många rätt tagna på sängen, när det blev så stora mängder.

Det har redan kommit uppemot en halvmeter snö på sina håll sedan ovädret Anna drog in – och än är det inte över varnar SMHI, som gick ut med en ny snövarning på söndagen för måndagen.

Hur ser det ut där du befinner dig? Vad har du för snödjup i trädgården och hur stora är snövallarna på garageuppfarten? Eller hur stora snögubbar har familjen gjort, hur såg det ut i pulkabacken och under korvgrillningen?

Dela gärna med dig av dina privata snöbilder. Du kan välja mellan att skicka dem på mail till: redaktion@dagensvimmerby.se eller på Messenger till Dagens Vimmerby, Dagens Hultsfred, Dagens Västervik eller Dagens Kalmar. Senast måndag klockan 16.00.

Skriv gärna ditt namn och var bilden/bilderna är tagna, så presenterar vi dem på våra sajter i morgon kväll.