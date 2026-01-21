JUST NU: PRINSESSAN DÉSIRÉE HAR AVLIDIT STILLA I SITT HEM

Prinsessan Désirée, näst längst till höger i svart klänning, tillsammans med sina syskon vid prinsessan Birgittas 80-årsdag på Drottningholms slott 2017. Foto: Kungl. Hovstaterna/pressbild

Konungens syster, Prinsessan Désirée har avlidit i en ålder av 87 år. Det meddelar kungahuset i ett pressmeddelande under onsdagen.

Enligt pressmeddelandet avled Prinsessan Désirée, friherrinna Silfverschiöld, omgiven av sin familj, lugnt och stilla i sitt hem på Koberg i Västergötland under onsdagen.

Med anledning av Prinsessan Désirées bortgång gör Kungen följande uttalande:

”Med stor sorg har jag tagit emot informationen att min syster, Prinsessan Désirée, har avlidit. Många är de varma familjeminnen som skapats hemma hos familjen Silfverschiöld i Västergötland – en plats i Sverige som kom att betyda mycket för min syster. Min familj och jag framför i dag våra kondoleanser till Prinsessan Désirées barn och deras familjer.”

En av "Hagasessorna"

Prinsessan Désirée föddes den 2 juni 1938 på Haga slott som tredje dotter till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla.

Hon växte upp på Haga slott tillsammans med sina fyra syskon prinsessan Margaretha, prinsessan Birgitta, prinsessan Christina och kronprins Carl (XVI) Gustaf. Prinsessan Désirée fick sitt namn efter Karl XIV Johans gemål. Désirée var en av de fyra ”sessorna på Haga”, som de kallades.

Den 19 december 1963 tillkännagavs förlovningen mellan prinsessan Desirée och friherre Niclas Silfverschiöld. De vigdes i Storkyrkan i Stockholm den 5 juni 1964, ett bröllop som följdes av drygt fyra miljoner tv-tittare.

2017 blev prinsessan Désirée änka och hon framlevde sina sista år på Koberg.