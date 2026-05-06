Förskolan firade jubileum med sång, lek och glass

Norrängens förskola i Vimmerby fyller tio år i år. I dag firades födelsedagen med fiskdamm, glass, sång, lek och besök av Kaninen och Pippi. – Det här kalaset har alla sett fram emot, framför allt barnen, säger Linda Carlsson, rektor på Norrängens förskola.

2016 var det dags för både inflyttning och invigning av förskolan Norrängen som då var en sammanslagning av Norrgårdens och Bullerbyns förskolor. Verksamheten startade i april och invigdes i oktober.

– Det är en förskola som från början var två och som sakta men säkert blev en och bytte namn till Norrängen. Den förskola som flyttade till det här huset var Bullerbyn som tidigare låg i en lägenhet. Vi fick de här lokalerna iordninggjorda och renoverade och flyttade in här, säger Linda Carlsson, rektor på Norrängens förskola.

Norrängens förskola ligger i två hus i området Norrgärdet i Vimmerby och har sex avdelningar med 84 inskrivna barn.

– Det är en förskola som ligger i två hus, men vi jobbar väldigt mycket tillsammans och gör saker ihop. Vi har olika fester och firar många olika högtider. Vi har många barn från olika kulturer och som är flerspråkiga. Det är något som verkligen berikar och är jätteroligt, säger Linda Carlsson.

"Förskola som vi är stolta över"

Att det har gått tio år sedan sammanslagningen firades med kalas på förskolan på onsdagen.

– Det ska vi fira i dag – och vi ska också fira alla er barn. För om inte ni var här så skulle vi inte ha någon förskola. Vi ska fira att vi får vara kompisar och att man får vara tillsammans och göra roliga saker och leka med varandra.

Kaninen och Pippi gästade tioårskalaset, sjöng födelsedagssånger på olika språk tillsammans med barnen och pedagogerna och var först ut med att fiska i fiskdammen. Kaninen fiskade upp en morot och Pippi fick Herr Nilsson på kroken.

Barnen fick därefter möjlighet att testa fiskdammen som var fylld med glass, leka med varandra och besöka olika stationer för att blåsa såpbubblor och dansa och komma i rörelse.

– Det här kalaset har alla sett fram emot, framför allt barnen. Kalas är jätteroligt. Det känns viktigt att uppmärksamma en sån här dag och att vi har en förskola som vi är väldigt stolta och glada över. Det vill vi såklart fira.