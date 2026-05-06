KLART: Majoriteten säger ja – krogar får sälja öl vid VM-matcherna

Det kommer vara okej att sända Sveriges matcher och samtidigt sälja alkohol i Vimmerby. Foto: Bildbyrån

Nu är det klart. Den rödgröna majoriteten kommer inte sätta sig på tvären. Det kommer bli utökade serveringstider under sommarens fotbolls-VM.

Efter extremt många om och men kvalificerade sig Sverige till slut för fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Avsparkstiderna är likt den där magiska sommaren 1994 inte optimala ur en svensk kontext.

Sverige spelar sina matcher klockan 04.00, 19.00 och 01.00 svensk tid. Det här har förstås inneburit diskussioner över hela landet om utökade serveringstider för alkohol.

I Vimmerby har flera aktörer visat intresse för att visa matcherna, men något besked från politiken har inte gått att få. Ett beslut ska fattas på socialnämndens sammanträde i maj, men nu har den rödgröna majoriteten bestämt sig.

– Vi ställer oss positiva till utökade serveringstider under VM. Vi uppmanar därför intresserade krogägare att redan nu komma in med ansökningar. Detta för att få bästa förutsättningar för handläggning i god tid inför mästerskapet, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

"Härlig fotbollssommar"

Alkoholhandläggaren har sedan tidigare skickat ut information till eventuellt berörda för att få en så effektiv process som möjligt.

– Givetvis kommer varje ärende att behandlas individuellt. Remiss går sedan till polismyndigheten som bedömer lämpligheten. Det är socialnämnden som fattar beslutet, men vi i majoriteten kommer inte sätta oss emot. Att vi ställer oss positiva är det bra att flagga för redan nu. Det tar sin tid med remisser till både miljö- och bygg och polisen.

Ett beslut kommer nu att fattas på socialnämndens sammanträde den 21 maj.

– Nu ser vi fram emot en härlig fotbollssommar och ett bra mästerskap för vårt landslag, säger Eva Kindstrand Ströberg.