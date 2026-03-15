Vinnare av över 26 miljoner eftersöks: ""Håll telefonen nära till hands"

Under lördagskvällen var det en Lottospelare som vann drygt 26 miljoner kronor efter sju rätt på Lotto 2 och två rätt i följd på Joker. Svenska Spel Tur har dock inte lyckats nå den nyblivna mångmiljonären än. – Har du spelat Lotto med Joker under lördagskvällen kan det vara en god idé att hålla telefonen nära till hands. Det kan komma ett samtal du verkligen inte vill missa, säger Matilda Sjöberg, kommunikatör på Svenska Spel Tur, i ett pressmeddelande.

Den vinnande raden spelades online på Svenska Spel Turs hemsida. Vinsten landade på totalt 26 095 131 kronor, där sju rätt på Lotto 2 gav drygt en miljon kronor och Drömvinsten ytterligare 25 miljoner kronor.

Senast Drömvinsten föll ut var den 4 mars, vilket innebär att två Drömvinster har delats ut på bara tio dagar.

Sedan dragningen igår har Svenska Spel Tur försökt nå vinnaren för att gratulera.

– Många gånger får vi kontakt redan samma kväll, men ibland kan det ta lite längre tid. Vinnaren kanske är på resa eller har mobilen på ljudlöst – helt ovetande om att över 26 miljoner kronor och nya möjligheter väntar. Oavsett anledning ser jag verkligen fram emot samtalet när vi väl får kontakt, säger Matilda Sjöberg.

När vinnaren väl har kontaktats är nästa steg att boka in ett bankmöte där vinsten betalas ut. I samband med mötet erbjuds även ekonomisk och juridisk rådgivning.