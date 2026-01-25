Ärendet ute på remiss – så tycker Räddningstjänsten om Lundgatan

Räddningstjänsten i Vimmerby har inkommit med ett yttrande på kommunens remiss om Lundgatan. Foto: MostPhotos

Flera instanser har fått tycka till om Lundgatans utformning och hur projektet med ”Rätt fart i Staden” ska fortsätta. Nu har Räddningstjänsten inkommit med ett yttrande, och argumenterar i sitt remissvar för att slopa byggandet av fler avsmalningar på vägen. ”Avsaknaden av fysiska hinder som avsmalningar och refuger bidrar till god framkomlighet för räddningsfordon, särskilt vid uttryckningar där varje tidsfördröjning kan få stora konsekvenser.” skriver räddningschef Peter Helge i yttrandet.

Kritik har från flera håll framförts till politiken gällande den avsmalning på Lundgatan som byggts som en del av projektet ”Rätt fart i Staden.” För några dagar sedan berättade vår tidning att projektet där tanken varit att utöka 60-sträckan på Lundgatan och bygga fler avsmalningar har satts på paus. För att ta reda på hur arbetet ska fortskrida har kommunen skickat ut en remiss till instanser som kör mycket på Lundgatan. Räddningstjänsten har nu inkommit med ett yttrande i frågan.

I remissen ber kommunen de tillfrågade att svara på vilket av två alternativ gällande gatan som de föredrar. Det första alternativet innebär att vägen utökas med fler 60 km/h-sträckor där övergångsställen tas bort och ersätts med avsmalningar.

Det andra alternativt innebär att Lundgatans 40-sträckor i stället utökas, och att den avsmalning som byggts tas bort och ersätts av övergångsställe.

Räddningstjänsten menar att det andra alternativet, med fler 40-sträckor utan avsmalningar är ett bättre alternativ.

”En lägre och jämn hastighet skapar en mer förutsägbar trafikmiljö, vilket minskar risken för plötsliga inbromsningar och osäkra trafiksituationer. Avsaknaden av fysiska hinder som avsmalningar och refuger bidrar till god framkomlighet för räddningsfordon, särskilt vid uttryckningar där varje tidsfördröjning kan få stora konsekvenser. ”…” Samtidigt möjliggör 40 km/h en högre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, då lägre hastigheter minskar både risken för olyckor och konsekvenserna vid en eventuell kollision.” skriver Peter Helge, räddnings- och säkerhetschef.

Behöver se över belysningen

Samtidigt upplever inte Räddningstjänsten att vägens nuvarande utformning är ett så stort problem att den behöver göras om. Däremot menar Helge att belysningen vid övergångsställena behöver ses över.

”Behåll Lundgatan som den är, då jag inte uppfattar det som ett större problem. Problematiken ligger runt belysningens sparläge. Stärk upp belysningen vid övergångsställen och utrusta dessa med övervakade blinkanordningar, skyltar som blinkar när gående kommer i närheten och ska använda övergångsställena. Måla upp/märk ut ordentligt vid samtliga övergångsställen runt hela Lundgatan.”