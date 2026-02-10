AVSMALNINGEN TAS BORT – BLIR NY HASTIGHET

Nu tas avsmalningen vid Lundgatan bort helt. Foto: Simon Henriksson

Stora förändringar är att vänta. Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att återinföra 50 kilometer i timmen på Lundgatan. Dessutom tas avsmalningen vid Oxelgatan bort helt. – Det har inte blivit bra, säger Lars Sandberg (C), ledamot i samhällsbyggnadsutskottet.

I början av 2010-talet påbörjades projektet "Rätt fart i staden" i Vimmerby. Fastighetsbegränsningar på 50 kilometer i timmen har fasats ut och ersatts med 40 och 60 kilometer i timmen.

På Lundgatan, där det tidigare var 50 kilometer i timmen, har det blivit 40 och 60. Som en del i projektet byggdes även avsmalningar på valda ställen utmed Lundgatan. Avsmalningarna har varit tänkta att sänka hastigheten och ersätta, åtminstone på sätt och vis, övergångsställen.

En avsmalning byggdes vid Oxelgatan för några år sedan och fler har varit planerade. Avsmalningen har dock mött kritik från flera håll.

– Politiken har fått kritik gällande att avsmalningen inte är önskvärd för större fordon. Även Astrid Lindgrens värld har klagat till politikerna på att trafiken stoppas upp vid avsmalningen, säger kommunens trafikingenjör Maria Åkerö.

"Nu kommer det bli bättre"

Vid dagens sammanträde i samhällsbyggnadsutskottet fattades beslut om att återinföra 50 kilometer i timmen på Lundgatan. Dessutom plockas avsmalningen bort.

– När saker inte blir bra måste man ändra sig. Nu kommer det att bli bättre. Den här avsmalningen har inte blivit bra och bland annat ställt till bekymmer för lastbilar. Folk har kört på fel sida. Nu hoppas vi att det blir bättre igen, säger Lars Sandberg (C), ledamot i utskottet.

Varför gör ni det här?

– Det blev diskussioner redan förra året och blev ramaskri då. Vi valde att pausa "Rätt fart i staden" för att se över den här biten. Skulle vi ha det eller inte. Nu har vi landat i att vi återinför 50 kilometer i timmen i stället.

Kommer det här hålla sig nu?

– Det kommer bli så här och kommer vara så här längre fram. Det är bra att man kan ändra på beslut som inte blir bra. Det här är ett bra beslut däremot och nu kommer det bli bra. Vi har haft det ute på remiss och instanserna tycker inte heller att det har varit bra som det har varit.

Ska bli säkerhetshöjande åtgärder

Nu ska det också bli säkerhetshöjande åtgärder på Lundgatan.

– Vi tittar på säkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställena. Det kan bli lampor som blinkar när någon är i närheten och det kommer bli mer säkerhet där.

De tre farthinder som finns på Jägaregatan, alltså intill ishallen, kommer inte heller vara kvar. Två av dem plockas bort.

– Vi sparar den i mitten, men bygger om den så att man inte riskerar att köra sönder bilen. Den i mitten ska fungera som ett farthinder. Vi har sett att folk nu kör över parkeringen och det har inte varit bättre.

När sker förändringarna?

– Farthindren tas bort först i vår när tjälen är ur backen.

Och avsmalningen?

– Så fort det är möjligt. Under året kommer det ske, men det behöver bli tillräckligt varmt först.

Samhällsbyggnadsutskottet var enigt i besluten. Utskottet har delegation och frågorna behöver inte tas upp av någon ytterligare instans.