ALV:s vd jublar: "Ett klokt beslut"

Avsmalningen på Lundgatan, vid Oxelgatan, tas bort helt. 50 kilometer i timmen återinförs också på hela Lundgatan. – Ett klokt beslut, kommenterar Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson.

Projektet "Rätt fart i staden" påbörjades i början av 2010-talet och sommaren 2022 rapporterade vår tidning om de förändringar som var på gång på Lundgatan i Vimmerby.

Åtgärden bestod i att smalna av gatan så att endast ett fordon kan passera åt gången. Det har också skett och varit så i ett antal år, men redan från start var Astrid Lindgrens Värld mycket kritiska till detta.

– Vår uppfattning är att det inte är en bra lösning på en hårt trafikerad gata. Ett antal platser kommer i princip bli enkelriktade och avsmalningen kommer skapa ännu mer trafikstockningar. Jag ser inte alls logiken i det här. Det kommer skapa en irritation både för våra besökare och för oss som bor i staden. Jag kan tycka att det borde gå att kunna jobba med fartbegränsade åtgärder på annat sätt, sa Joacim Johansson sommaren 2022.

Under tisdagen fattade samhällsbyggnadsutskottet beslut om att ta bort avsmalningen helt och hållet och dessutom återinföra 50 kilometer i timmen på hela Lundgatan.

– När saker inte blir bra måste man ändra sig. Nu kommer det att bli bättre. Den här avsmalningen har inte blivit bra och bland annat ställt till bekymmer för lastbilar. Folk har kört på fel sida. Nu hoppas vi att det blir bättre igen, säger Lars Sandberg (C), ledamot i utskottet.

"Inte tillfört något"

Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld, har glatt tagit del av beskedet under dagen.

– De har noterat vad vi tyckte om 50 kilometer på sträckan och vad vi tyckte om avsmalningen. Det är jättebra tycker vi. Det funkade fantastiskt bra innan det här, så det är toppen. Vi förstod inte poängen med att göra det och känt av att det här kunde öka trängsel. En sådan här åtgärd har inte underlättat för flödet.

Hur mycket har avsmalningen påverkat?

– Jag vet inte hur mycket det har påverkat, men det har inte tillfört något i alla fall. När jag kommer som bilist där så ger det en fartsänkning och en acceleration. För flödets skulle är det bättre att det får rulla i jämn fart. Nu tittar man lika mycket på om det kommer någon vid övergångsstället som om det kommer mötande trafik. Rent flödesmässigt har det inte varit bra, men jag kan inte säga hur mycket det påverkar. Det har i alla fall inte tillfört något av värde.

Annons:

Ny infart till sommaren också

Till sommaren kommer nu avsmalningen försvinna samtidigt som den nya infarten ska vara klar till Astrid Lindgrens Värld.

– Jag tror att det kommer skapa förutsättningar för att flyta på ännu bättre i alla fall. Jag är ingen trafikingenjör, men allmänt sunt förnuft säger ju att rondellerna också ger en fartsänkning också. Det kommer vi inte ifrån, men nu blir det en del mindre att bromsa inför.

Känns det som en seger?

– Nej, men jag tycker att det är ett klokt beslut. Det har funkat jättebra och fint på sträckan med 50 kilometer i timmen tidgare, så vi är jätteglada för det här.