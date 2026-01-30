JUST NU: Myndighet varnar – risk att rymdskrot faller ned

Rymdskrot kan falla ned från himlen i södra Sverige. Foto: MostPhotos

Myndigheten för civilt försvar, tidigare MSB, varnar för att rymdskrot kan falla från himlen i södra Sverige. Det är främst södra Småland, Skåne, Blekinge och Östersjöområdet som påverkas.

Myndigheten för civilt försvar skriver att risken för nedfallande rymdskrot i södra Sverige är liten.

"Risken är liten och sannolikheten för skador är mycket låg, men kan inte uteslutas. Därför är det bra att vara medveten om läget", skriver myndigheten.

När rymdskrot faller ned i atmosfären kan man se ljusfenomen, höra buller eller höga smällar. Prognosen är att detta sker nu kring lunch i dag, men tidsangivelsen är osäkert.

"Objektet färdas snabbt, vilket innebär att fallzoner kan spridas längs banan och inte enbart vid en enda punkt", skriver man.

Det är tidigare MSB som ansvarar för att upprätthålla en nationell rymdlägesbild.

"Vi har under dagen samverkat med berörda aktörer och händelsen är under uppsikt, och sannolikheten för skador är mycket låg", skriver man vidare.

Hittar man nedfallet rymdskrot bör man hantera det som potentiellt farliga föremål (värme, bränslerester, skarpa kanter) och man bör kontakta sin lokala räddningstjänst.