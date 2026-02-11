Så ser genomsnittsinkomsten ut för din åldersgrupp i Vimmerby

Nyligen publicerade vi listor över vilka Vimmerbybor som tjänar mest och vilka som har störst inkomst av kapital. Var ditt namn inte med? Här kan du se om du ligger på genomsnittsinkomsten för din åldersgrupp.

Listorna över Vimmerbyborna som drar in mest pengar hittar du HÄR och HÄR. Totalt hade Vimmerby kommun 95 inkomstmiljonärer enligt den senaste taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län. Det är 23 fler än förra året.

Var ditt namn inte med? Så kan det vara, men förmodligen vet du ungefär hur mycket du tjänar på ett år?

Då kan du i alla fall jämföra dig med alla som är i samma åldersspann. Notabelt är att det krävs att en kvinna är mellan 40 och 44 år för att passera genomsnittsinkomsten för en man mellan 25 och 29 år.

18-24-åringar:

Kvinnor: 185 300 kronor.

Män: 270 900 kronor.

Totalt finns det 392 kvinnor och 434 män mellan 18 och 24 år i kommunen.

25-29-åringar:

Kvinnor: 293 600 kronor.

Män: 389 500 kronor.

Totalt finns det 317 kvinnor och 370 män mellan 25 och 29 år i kommunen.

30-34-åringar:

Kvinnor: 318 500 kronor.

Män: 423 400 kronor.

Totalt finns det 415 kvinnor och 508 män mellan 30 och 34 år i kommunen.

35-39-åringar:

Kvinnor: 353 200 kronor.

Män: 447 900 kronor.

Totalt finns det 427 kvinnor och 453 män mellan 35 och 39 år i kommunen.

40-44-åringar:

Kvinnor: 400 500 kronor.

Män: 471 200 kronor.

Totalt finns det 361 kvinnor och 420 män mellan 40 och 44 år i kommunen.

45-49-åringar:

Kvinnor: 415 000 kronor.

Män: 479 500 kronor.

Totalt finns det 372 kvinnor och 397 män mellan 45 och 49 år i kommunen.

50-64-åringar:

Kvinnor: 384 900 kronor.

Män: 470 700 kronor.

Totalt finns det 1 419 kvinnor och 1 470 män mellan 50 och 64 år i kommunen.

65-plussare:

Kvinnor: 257 500 kronor.

Män: 336 800 kronor.

Totalt finns det 1 998 kvinnor och 1 871 män över 65 år i kommunen.

Endast årsinkomster över 24 238 kronor ligger till grund för beräkningarna. Uppgifterna är baserade på inkomståret 2024 och har kontrollerats av Skatteverket.