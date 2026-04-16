Förre VIF-spelaren inför heta derbyt: ”Ingen jätteskräll om vi vinner”

Hjorted/Totebos Simon Sandholm svarade för 30 mål förra säsongen och ser fram att möta Vimmerby IF, en klubb han själv har representerat tidigare. Foto: Arkivbild

Hjorted/Totebos skyttekung Simon Sandholm har en bakgrund i Vimmerby IF. Inför derbyt mellan de topptippade klubbarna sticker han ut hakan. – Vi vet vad vi kan och på en bra dag kan vi absolut vinna mot alla lag, säger han.

Simon Sandholm svarade för 30 mål för Hjorted/Totebo i division fem förra säsongen men har dragits med stora skadebekymmer under försäsongen. Ändå var han med och ordnade tre poäng i premiären med sitt 2-2-mål när H/T vände underläge till seger mot IF Eksjö Fotboll.

– Det är alltid kul att göra mål, men jag har knappt gjort en hel träning än så det viktigaste för mig är att få komma igång och träna och känna att kroppen håller. Jag lägger ingen jättepress på mig själv nu i början, säger den snabbe anfallaren.

Hur kändes premiären för egen del?

– Ganska bra. Sedan har jag en del med konditionen och tajmingen att jobba på. Det var ett tag sedan jag spelade match.

Varnar för omställningarna

Hjorted/Totebo har värvat friskt inför säsongen och tippas tillhöra övre skiktet av division fyra. I premiären stämde spelet inte fullt ut men det blev likväl en viktig seger för nykomlingen.

– Otroligt skönt. Nu kan man bara släppa ner axlarna och försöka rida på vågen.

Nu väntar en av seriefavoriterna Vimmerby IF i säsongens första derby.

– Vi kan inte göra mer än att försöka göra vårt och spela vårt spel. På en bra dag kan vi absolut vinna mot alla lag och vet vad vi kan. Det är ingen jätteskräll om vi skulle vinna, det tycker jag inte, säger Simon Sandholm.

Vad behöver ni se upp med?

– De har väldigt mycket fart i sitt lag. Det gäller att vi är med i omställningarna och ligger på rätt sida. Sedan skulle jag gissa att de är bättre tränade, men vi får se vad försäsongen har gett oss.

"Hoppas på en urladdning"

Även Vimmerby IF vände underläge till seger i premiären och med lite distans till bortamatchen mot Mariebo IK är David Lindgren mer nöjd än strax efter slutsignalen.

– Där och då kände man frustration över att vi inte satte hål på dem tidigt när vi hade chansen. I stället blev det en omställning, baklängesmål och en mer forcerad matchbild. Nu när jag fått analysera lite mer känner jag att vi någonstans ändå dominerar båda halvlekarna och maler ner dem. Det är en styrka att vi kan vinna även när allting inte stämmer.

Hemmapremiär och derby mot Hjorted/Totebo inför förmodad storpublik lockar.

– Jag hoppas på en urladdning. Att vi kan lägga undan lite premiärnerver och gå ut och spela med full gas. Nyckeln blir att ha fokus på vårt eget och spela den fotboll vi har byggt upp under våren. Gör vi det fullt ut så vet vi att vi är svårslagna, säger David Lindgren.

Vad behöver ni se upp med i Hjorted/Totebo?

– De har individuellt skickliga spelare, några vi känner från tiden här. Ett duktigt lag med duktiga spelare. Jag har respekt för dem, men lägger huvudfokus på vår egen prestation.

Stejdahl på väg tillbaka

Utöver skadade duon Oskar Stejdahl och Joakim Storm har Vimmerby IF hela truppen tillgänglig och mönstrar en liknande trupp som i premiären.

– Oskar är ganska nära i tiden och med i stort sett på alla spelövningar. Det är bara en tidsfråga innan han är tillbaka. ”Jocke” är med mer och mer och kommer kunna stegra de närmaste veckorna, säger Lindgren.