LOKAL POLITIKER UTREDS FÖR BROTT – KOMMER TA EN PAUS

Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

En politiker med uppdrag i både Vimmerby och Hultsfred utreds för rattfylleri efter en trafikolycka den 8 april.

På kvällen den 8 april inträffade en trafikolycka i Hultsfreds kommun Enligt våra uppgifter satt en lokal politiker bakom ratten. Han fördes till sjukhus och utreds nu för rattfylleri.

– Det är en man som är misstänkt för rattfylleri. Polisen kom till platsen och man har inte en glasklar bevittnad körning utan man tar hjälp av vittnen och andra uppgifter, säger Mattias Alnefjord vid polisen i Västervik som utreder ärendet.

Promillehalten okänd

Ett blodprov togs på mannen och det är nu skickat för analys.

– Det brukar ta ett par veckor innan vi får svar.

Misstanken rör rattfylleri av normalgraden, vilket innebär en promillehalt mellan 0,2 och 0,99.

– Vi avvaktar analysen och sedan får vi se vad det leder till. Mannen är inte hörd och inte delgiven misstanke ännu, det brukar man göra vid förhöret.

”Livet har sina motgångar”

Politikern har uppdrag i både Vimmerby och Hultsfred och står på partiets listas inför valet till kommunfullmäktige i höst. Till vår tidning erkänner mannen vad som hänt.

– Det stämmer. Livet har sina motgångar så är det, men det är bara att blicka framåt. Jag kan inte sätta fingret på vad som gjort det här och jag har kämpat med det här en längre tid. Det har varit många bäckar små och det har gått upp och ned. Det här blir en väckarklocka för mig. Jag står för det jag gjort och ska se till att göra något åt det.

Kommer du sitta kvar på dina politiska uppdrag?

– Jag har inte diskuterat det med partiet än. Jag kommer troligen lägga det på paus framöver.

Du har inte pratat med dem?

– Tanken är att göra det under dagen.

"Oacceptabelt och oförsvarligt"

Lokalavdelningens ordförande är bedrövad över händelsen.

– Det är oacceptabelt och oförsvarlig och tragiskt på det personliga planet. Han har inga ordförandeuppdrag eller liknande, men finns med i partiet. Det är rimligt att han tar en paus för att hitta balans och en rehabilitering. Mitt i allt detta är vår hållning att vi accepterar det inte och vi försvarar det inte, men vi ser människan och försöker ta hand om varandra. En paus kommer det att bli.

Hur lång blir den?

– Jag har bara pratat med honom en gång och har inte hunnit fundera det. Det går inte att göra det ogjort och det handlar om att vara klok mot honom och allmänheten, vi vill markera att det här oacceptabelt och oförsvarligt. Samtidigt kastar vi inte honom under bussen och tycker att alla människor är värda en andra chans.

Kommer han vara kvar på listan till valet?

– Jag har inte pratat om honom med styrelsen, men han står ju inte bland de första tio. Hade han stått högre upp eller haft ett ordförandeuppdrag hade det kunnat bli svårare. Nu är han mer en vanlig medlem som har trampat våldsamt snett.