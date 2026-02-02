VH vann ifjol – nu vill man ha hjälp med årets pristagare

Förra året fick Vimmerby Hockey kultur- och fritidspriset. Nu vill kommunen ha in kandidater inför årets pris. Foto: Rickard Johnston

Förra året fick Vimmerby Hockey årets kultur- och fritidspris i Vimmerby kommun. Nu är det dags att ta fram årets vinnare.

Varje år delas ett kultur- och fritidspris ut i Vimmerby kommun. "För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris", skriver kommunen.

Förra året gick det till Vimmerby Hockey och det kanske inte var så överraskande med tanke på uppflyttningen till Hockeyallsvenskan.

Priset delas ut till en enskild person, förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset ska ha bott i kommunen. Är det en förening ska man ha varit verksam i kommunen i minst fem år.

Firandet sker i Djursdala

Nu vill kommunen ha in förslag på kandidater till årets pris. Dessa ska lämnas senast den 1 mars i år. Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid kommunens officiella nationaldagsfirande den 6 juni. I år äger firandet rum i Djursdala.